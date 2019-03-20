Был ли Иван Грозный мужеложцем

Принадлежностью к сексуальным меньшинствам в наше время никого не удивишь. Порой касается это и тех, кто находится на верхушке власти. Например, ходят слухи, что некоторые русские цари имели нестандартную половую ориентацию или по крайней мере связи с мужчинами. О ком же речь?

Иван Грозный

Российский историк Лев Клейн в книге «Другая сторона светила» приводит факты, которые могут указывать на гомосексуальные наклонности этого русского царя. Так, гласят летописи, первая жена Иоанна Васильевича, царица Анастасия, ревновала мужа к священнику Сильвестру. Царь был женат восемь раз (только официально), причем от каждой из жен рано или поздно избавлялся — по его приказу женщин убивали, морили или отправляли в монастырь.

Немецкий ученый Вильгельм Кайзер недавно поведал СМИ о том, что в подвале одного из деревенских домов в Альпах был обнаружен склад ценностей, награбленных во время войны нацистами. Среди них оказалась небольшая старинная мраморная статуэтка, в которой сравнительно легко было узнать изображение русского царя Иоанна IV.

На ней виднелась даже полустертая надпись «IVAN». Почему-то государь был облачен… в женскую муфту. «Я начал копаться в литературе, посвященной истории моды, и выяснил, что данный предмет в руках мужчины того времени явно говорит о его гомосексуальных наклонностях», — комментирует Кайзер.

Петр I

Владимир Нижегородский в работе «История гомосексуализма в России» отмечает: «Затишье, в котором прошло царствование первых Романовых, сменилось бурной эпохой Петра Великого. Царь-Преобразователь отличался широтой взглядов на интимные отношения: он чрезвычайно любил представительниц прекрасного пола, не брезгуя при этом и гомосексуальными контактами».

По свидетельству Льва Клейна, Петр Алексеевич познакомился с гомосексуальными отношениями еще в совсем юном возрасте. Возможно, этому способствовал выходец из Немецкой слободы, швейцарец по происхождению Франц Лефорт , которому «за услуги» было позднее пожаловано звание адмирала. Когда в 1699 году Лефорт скончался в возрасте 43 лет, Петр горько его оплакивал.

Некоторые исследователи также уверены, что у царя была связь с Алексашкой Меншиковым, ставшим ближайшим его сподвижником в военных и государственных делах. А польский историк К. Валишевский упоминает о некоем «красивом мальчике», которого Петр содержал при себе «для своего удовольствия». В отсутствие жены, пишет ученый, царь предавался утехам со своими денщиками.

Тем не менее, именно Петр I в 1706 году впервые в русской истории ввел наказание в воинском уставе за «противоестественный блуд». За это полагалось поначалу сожжение на костре, хотя к 1716 году наказание было несколько смягчено: «Если кто отрока осквернит или муж с мужем мужеложствуют, оные, яко в прежнем артикуле помянуто, имеют быть наказаны. Ежели насильством то учинено, тогда смертию или вечно на галеру ссылкою наказать».

Петр III