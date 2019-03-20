Что случилось с детьми Маршака

Стихи Самуила Яковлевича Маршака такие как «Мистер Твистер», «Усатый-полосатый», «Мяч» и многие другие большинству россиян знакомы с детства. Однако мало кто знает о том, что судьбы собственных детей поэта сложились трагически. Маршак пережил только своего старшего сына Иммануэля, который, по словам самого литератора, воплотил в себе погибших ранее Натанаэль и Якова.

Дочь Натанаэль

В 1911 году Самуил Маршак в качестве корреспондента петербургской газеты отправился в большое путешествие по Востоку. Поездка растянулась на несколько месяцев. Иногда Самуил и его коллеги подолгу жили в некоторых восточных странах. Остановившись в Иерусалиме, Маршак и познакомился со своей будущей женой Софьей Мильвидской.

Уже в следующем году новоиспеченные супруги отправились в Великобританию. За границей Самуил Яковлевич получал образование, в частности именно там он окончил университет.

В Англии же в 1914 году и появился на свет первенец Маршака и Мильвидской. Девочка, которую родители назвали Натанаэль, родилась здоровой и крепкой. Софья Михайловна и Самуил Яковлевич не могли нарадоваться на дочь. Тогда они еще не знали о том, что их счастье окажется недолгим.

Спустя год, когда семья уже проживала в городе Острогожск Воронежской области, Натанаэль, буквально на минуту оставленная без присмотра, опрокинула со стола самовар. Кипяток и горячие угли обожгли тело ребенка так, что врачи оказались бессильны. Малышка умерла на руках безутешных родителей.

Сын Яков

Спустя 10 лет после трагедии в 1925 году Софья Мильвидская родила сына Якова. Однако Самуил Маршак называл его ласково «Лялик». Из своих многочисленных командировок поэт отправлял даже еще 3-хлетнему Лялику нежные письма, в которых рассказывал мальчику обо всем, что видел во время поездок и признавался сыну в своей безграничной любви.

Такое же трогательное стихотворение он напишет в память о Якове и после его кончины: «Я неизменно прихожу к порогу отныне вечной комнаты твоей».

В начале 1946 года, когда вся страна радовалась победе и оправлялась от последствий войны, в семье Маршака произошло новое несчастье. Умер младший сын Самуила Яковлевича и Софьи Михайловны Яков. Тогда Лялику едва исполнился 21 год. Он умер в феврале от туберкулеза, так и не успев оставить след в земной жизни.

Сын Иммануэль

Проявить себя удалось только старшему сыну известного поэта Иммануэлю, родившемуся в 1917 году. Иммануэль оказался единственным ребенком Самуила Маршака, которому суждено было обрести профессию и стать не менее знаменитым, чем отец.

Он окончил школу еще будучи 15-летним подростком, а в 19 — уже получил диплом о высшем образовании. Иммануэль выбрал карьеру физика и в годы войны принимал участие в создании военной техники.

Именно благодаря сыну Самуила Маршака в стране появился новый научно-исследовательски институт и родилась новая научная отрасль — физика электрического разряда в газах. Передались Иммануэлю Маршаку и литературные способности отца, а точнее его дар переводчика. В частности Иммануэль Самойлович впервые перевел на русский язык романы английской писательницы Джейн Остин «Гордость и предубеждение» и «Нортенгерское аббатство».