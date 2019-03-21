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Японка покорила россиян клипом на песню Пугачевой 

Рамблер 2 часа назад
Россиянин, живущий в Токио, записал песню и клип на мотив "Миллиона алых роз". В музыкальном видео он играет на гитаре, а его жена-японка поет.
Своим клипом он поделился на Youtube. Ролик собрал уже более 11 тыс. просмотров и много одобрительных комментариев. В основном хвалили пару русскоязычные пользователи. Они восхитились исполнением и голосом из видео. Сначала девушка поет песню на японском, а в конце пара исполнила один припев на русском.
Автор видео рассказал, что с середины 80-х многие известные японские певицы использовали этот мотив для своих произведений. Он также добавил, что большинство жителей страны даже не знают, что изначально песня российская. Но мужчина добавил, что рассказывает всем о происхождении, на что японцы бурно удивляются.
Комментаторы отметили, что песня на японском звучит приятнее и трогательнее, чем на русском. А еще похвалили смелость пары и предложили сделать им каверы на мотив других советских композиций.
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Люди , Видео
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