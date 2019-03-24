Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчины, ставшие прототипами книжных сердцеедов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Унесенные ветром"
Эти книжные герои покорили множество читательниц и до сих пор, меняя шляпы и камзолы, появляются в очередном женском бестселлере. Однако некоторые из них вовсе не чистая фантазия авторов и имеют конретных прототипов. В нашей подборке — мужчины, которые вдохновили писательниц и обрели память на страницах великих книг.

Ретт Батлер

Дерзкий и насмешливый герой "УУнесенных ветром" разбил немало женских сердец, пока не встретился со Скарлетт. Прообразом Батлера стал первый муж Маргарет Митчелл — Беррьен Киннард Апшоу по прозвищу Ред. О браке с ним писательница не любила вспоминать. Он любил выпить и, по слухам, в таком состоянии бил жену. Маргарет выдержала с ним всего несколько месяцев, но спала с пистолетом под подушкой, пока не пришло известие о его гибели на Среднем Западе.
Кстати, прототипом Эшли Уилкса считают жениха Маргарет лейтенанта Генри, который погиб на французском фронте в 1918 году.

Мистер Рочестер

Возлюбленный Джейн Эйр является воспоминанием Шарлотты Бронте о ее пребывании в Брюсселе, где она работала учительницей вместе с сестрой. Юная Шарлотта влюбилась в директора школы Константина Эже. Эксцентричный и образованный месье Эже произвел на нее глубокое впечатление, она искренне к нему привязалась. И даже после отъезда из Брюсселя, продолжала писать ему письма. Но Эже был женат, и не воспринимал чувства девушки всерьез.

Жоффрей де Пейрак

Романтический герой многотомной саги Анн Голон, ученый, моряк и геолог, был во многом списан с ее собственного мужа. Русский эмигрант Всеволод Голубинов, известный как Серж Голон, в жизни испытал немало приключений. Он вырос в Иране, где его отец был русским консулом, во время Гоажданской войны пересек раздробленную страну и уехал во Францию.
Занимался геологической разведкой в Африке, изучал химию, руводил работами на золотых приисках. Во время Второй мировой участвовал в Сопротивлении. На склоне лет занялся живописью.

Мистер Дарси

Герой самого известного романа Джейн Остин так же таинственен, как и личная жизнь писательницы. Некоторые видят в Дарси юношеское увлечение Джейн Остин Томаса Лефроя, однако обаятельный молодой юрист был небогат и не мог жениться на бесприданнице. Прообразом Дарси можно считать обеспеченного Харриса Биг-Уизера, который посватался к Джейн. Несмотря на то, что жених был младше ее на несколько лет, писательница сначала согласилась, но затем взяла свое обещание назад.
Комментарии
Люди , Шарлотта Бронте , Анн Голон , Серж Голон , Джейн Эйр
Читайте также
Видео
Почему медоеда боятся даже львы
Безумный мир
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни
Безумный мир
Веселый грабитель ювелирного попал на видео
Безумный мир
«Я горю»: почему скрыли прощальные слова Гагарина
Люди
Школьник на спор прыгнул в бассейн с акулами
Безумный мир
Как появились «Врата ада» в Туркменистане
Места
Мифы о динозаврах, в которые по-прежнему верят
Безумный мир
Что ученые обнаружили на Марсе
Безумный мир
Потасовка игуан вызвала хаос в бассейне
Безумный мир
Похожий на комок ваты кот попал на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение