Мужчины, ставшие прототипами книжных сердцеедов

Эти книжные герои покорили множество читательниц и до сих пор, меняя шляпы и камзолы, появляются в очередном женском бестселлере. Однако некоторые из них вовсе не чистая фантазия авторов и имеют конретных прототипов. В нашей подборке — мужчины, которые вдохновили писательниц и обрели память на страницах великих книг.

Ретт Батлер

Дерзкий и насмешливый герой "УУнесенных ветром" разбил немало женских сердец, пока не встретился со Скарлетт. Прообразом Батлера стал первый муж Маргарет Митчелл — Беррьен Киннард Апшоу по прозвищу Ред. О браке с ним писательница не любила вспоминать. Он любил выпить и, по слухам, в таком состоянии бил жену. Маргарет выдержала с ним всего несколько месяцев, но спала с пистолетом под подушкой, пока не пришло известие о его гибели на Среднем Западе.

Кстати, прототипом Эшли Уилкса считают жениха Маргарет лейтенанта Генри, который погиб на французском фронте в 1918 году.

Мистер Рочестер

Возлюбленный Джейн Эйр является воспоминанием Шарлотты Бронте о ее пребывании в Брюсселе, где она работала учительницей вместе с сестрой. Юная Шарлотта влюбилась в директора школы Константина Эже. Эксцентричный и образованный месье Эже произвел на нее глубокое впечатление, она искренне к нему привязалась. И даже после отъезда из Брюсселя, продолжала писать ему письма. Но Эже был женат, и не воспринимал чувства девушки всерьез.

Жоффрей де Пейрак

Романтический герой многотомной саги Анн Голон , ученый, моряк и геолог, был во многом списан с ее собственного мужа. Русский эмигрант Всеволод Голубинов, известный как Серж Голон , в жизни испытал немало приключений. Он вырос в Иране, где его отец был русским консулом, во время Гоажданской войны пересек раздробленную страну и уехал во Францию.

Занимался геологической разведкой в Африке, изучал химию, руводил работами на золотых приисках. Во время Второй мировой участвовал в Сопротивлении. На склоне лет занялся живописью.

Мистер Дарси

Герой самого известного романа Джейн Остин так же таинственен, как и личная жизнь писательницы. Некоторые видят в Дарси юношеское увлечение Джейн Остин Томаса Лефроя, однако обаятельный молодой юрист был небогат и не мог жениться на бесприданнице. Прообразом Дарси можно считать обеспеченного Харриса Биг-Уизера, который посватался к Джейн. Несмотря на то, что жених был младше ее на несколько лет, писательница сначала согласилась, но затем взяла свое обещание назад.