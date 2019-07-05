Новый Робинзон: полвека на необитаемом острове

Менять свою жизнь всегда непросто, но некоторым людям удается начать все с чистого листа и осуществить свою мечту. Одним из таких людей, решившихся развернуть свою жизнь на 180 градусов стал англичанин Брендон Гримшоу.

Когда Брендону было почти 40 лет, он бросил свою работу редактора, купил небольшой необитаемый остров Муайен и переехал туда навсегда. Новое место жительства обошлось Гримшоу в 13 000 долларов.

Уже многие годы на остров не ступала нога человека, крошечный клочок суши был густо заросшим и совершенно некомфортным для жизни. Гримшоу пришлось изрядно потрудиться, чтобы облагородить свое новое жилище.

Брендон оказался большим любителем природы и сделал все, чтобы его остров превратился в настоящий рай на Земле. Конечно, крайне сложно было бы совершить такой подвиг одному. Гримшоу взял себе в помощники когда-то жившего на острове аборигена по имени Рене Лафортен. Правда, Рене приезжал на Муайен лишь периодически, а вот сам Гримшоу жил там постоянно.

С помощью Лафортена Брендону удалось спасти популяцию гигантских черепах, которые во всем мире к тому моменту уже были на грани вымирания, поселить на острове птиц, которых Гримшоу отыскал на близлежащих островах и привез в свой новый дом, а также за годы, проведенные на острове, современный «робинзон» сумел посадить более 16 тысяч деревьев.

В 2007 году Гримшоу остался на острове совершенно один: Рене Лафортен скончался. Но «робинзон» продолжал свою «миссию», не покинув свой удивительный дом.

Стоит отметить, что Брендону Гримшоу несколько раз предлагали продать остров и вернуться к обычной жизни на материке. В частности, принц Саудовской Аравии был готов заплатить за Муайен 50 миллионов долларов, но Гримшоу отказался, пояснив, что не хочет, «чтобы у богачей остров стал излюбленным местом для проведения каникул».

В 2008 году остров Муайен стал национальным парком, а спустя еще четыре года ушел из жизни создатель уникального природного заповедника. Брендон Гримшоу прожил на острове 39 лет.

Сейчас остров привлекает множество туристов. Кстати, ходят слухи, что там спрятаны пиратские сокровища.