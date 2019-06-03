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Почему мужчины кагаба прячутся от женщин в бункере 

Умная 3 часа назад
Сексуальные традиции народов мира многообразны и причудливы. Особенно необычными ритуалами ухаживания и завоевания возлюбленных отличаются туземцы Африки и Южной Америки. Так, колумбийские индейцы из немногочисленного племени кагаба настолько запугали своих мужчин, что те вынуждены прятаться от интимной близости в дебрях тропического леса.

Передача опыта

В родоплеменных образованиях кагаба царит самый настоящий матриархат. Дамы здесь заправляют всем, поэтому «слабым полом» их точно не назовешь. Смуглые жительницы Колумбии не только решают, где строить дом и по какой цене продавать скот. Они также устанавливают, когда юноше пора расстаться с отрочеством и на ком жениться. Согласно традициям кагаба, свой первый сексуальный опыт мужчина должен получить с самой почтенной, мудрой и старой женщиной племени. Обычно это еще и самая страшная старуха с редкими волосами, выпавшими зубами и дряблой кожей. Заниматься сексом с такой партнершей 18-летнему юноше едва ли понравится. Кагаба предпочитают препоручать своих мужчин старейшим дамам, чтобы те передавали опыт и обучали парней доставлять женщинам удовольствие. Ритуальный первый коитус с древней старухой является также своеобразным испытанием мужчины на «профпригодность». Если уж сумел справиться с такой мадам, то и будущую жену ублажить сможет.

Единственные, кто не любит секс

Мужчины кагаба — единственные на всей планете представители сильного пола, которые не любят секс и даже избегают его. И их можно понять. Однажды «насладившись любовью» с ветхой бабушкой, юноша поневоле начинает испытывать отвращение к интимной близости вообще. Первый опыт формирует сексуальность индивида. Зато женщинам кагаба живется привольно. Они настолько привыкли к своей доминирующей роли, что нещадно гнобят мужчин. Кагабийки сами выбирают себе мужей и зачастую принуждают их к соитию. Для кагаба нормально, когда разъяренная дама ищет запропастившегося куда-то благоверного, отлынивающего от выполнения супружеского долга. А искать действительно приходится. Стараясь избежать неприятных физических контактов, мужчины кагаба нередко убегают в лес и строят там нечто вроде пещеры или бункера. Это убежище помогает индейцам скрываться от слишком назойливых притязаний местных дам. В одном таком бункере иногда заседает по нескольку представителей сильного пола. Обнаружив пропажу, женщины кагаба снаряжают целую поисковую экспедицию. Как заправские спецназовцы, они тщательно прочесывают джунгли и находят беглецов в их холостяцких берлогах. После небольшой взбучки мужей возвращают в семьи до тех пор, пока невыносимые эротические ласки не принудят их к очередному побегу.
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