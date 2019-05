Что произошло с первым русским в Антарктиде 

Но первым на континент высадился норвежец Карстен Эгеберг Борхгревин, который достиг Антарктиды на китобойном судне в 1895 году. Борхгревин и исследователь Хенрик Йохан Булль сошли на берег Земли королевы Виктории, взяли образцы лишайников и оставили записку в жестяной банке.

Из каторжан — в каюры

Мать мальчика рано умерла от болезни легких, Дмитрию не было еще и восьми лет; после чего он с отцом уехал в Николаевск-на-Амуре, где получил образование в церковно-приходском училище и устроился на электростанцию. Его увлечением стали ездовые собаки, которые считались в этих краях лучшим зимним транспортом. Известно, что отец и сын не бедствовали, и дома у них было не меньше 20 ездовых собак и целая коллекция нарт, большую часть которых Дмитрий сделал своими руками. К 20 годам он считался одним из опытнейших каюров района и мог соперничать в этом искусстве с каюрами-гиляками, представителями местного народа, которые зимой осуществляли связь между Большой землей и Сахалином, доставляя почту, продукты и пассажиров.

Отказаться невозможно

В Антарктиде

К сожалению, подробности приключений русских почти неизвестны. Оставшийся у Омельченко обширный архив был украден у него вскоре после окончания I Мировой войны. Известно, что Дмитрий называл собак русскими именами — ему так было сподручнее, и принимал участие в организации складов, возил на собаках продукты и топливо, а потом дошел с экспедицией Скотта вплоть до 84° южной широты, где остался у склада «Одна тонна» ждать возвращения экспедиции с южного полюса вместе с 24-летним полярником Эпсли Черри-Гаррардом. Вернуться назад Гирёва и Гаррарда заставило крайнее истощение и болезнь — у Гирёва открылась снежная слепота. Англичанину пришлось быть поводырем Дмитрия на обратном пути.

После возвращения на базу Гирёв участвовал в эвакуации лейтенанта Эдварда Эванса , который возглавлял вспомогательный отряд Скотта и дошел со Скоттом до 87°32’южной широты, но на обратном пути ослабел и уже не мог двигаться (Reginald Pound «Evans of the Broke»). Весной 1912 года, так и не отдохнув, Гирёву пришлось выходить на поиски Скотта. Тела полярников, а так же записи экспедиции и предсмертные письма были найдены в заметенной палатке 12 ноября 1912 года. Скотт дошел до полюса, но опоздал на целый месяц — на нем уже побывали норвежцы. Известно, что поисковая группа убрала уцелевшие растяжки палатки и возвела над местом упокоения полярников пирамиду из снега, увенчанную крестом, связанным из лыж (L. Huxley «Scott’s Last Expedition Vols I and II Smith»). В конце 1912 года Гирёв вместе с Рaймондом Пристли покорил вулкан Эребус — высшую точку континента. В 1913 году «Терра Нова» отплыла в Новую Зеландию.