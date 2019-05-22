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Ученые: умершие успевают осознать свою смерть 

Рамблер 22 мая 2019
Фото: Кадр из фильма "Милые кости"
Это открытие было сделано во время исследований пациентов с остановкой сердца, после которой они были реанимированы.
Американские ученые из Нью-Йоркской школы медицины Langone NYU обнаружили, что после смерти работа мозга все еще продолжается какое-то время. В исследовании участвовали пациенты с остановкой сердца и последующим его "перезапуском". Некоторые из испытуемых заявляли, что слышали разговоры врачей и даже объявление времени собственной смерти. Информация, полученная от этих пациентов, была тщательно проверена медицинским персоналом, который присутствовал в палате в то время.
Кстати, в 2013 году ученые из Мичиганского университета проводили исследование мозговой активности крыс в момент смерти. В результате была выявлена повышенная активность, связанная с "гиперчувствительным состоянием" в моменты, когда крысы считали клинически мертвыми.
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