Ученые: умершие успевают осознать свою смерть

Это открытие было сделано во время исследований пациентов с остановкой сердца, после которой они были реанимированы.

Американские ученые из Нью-Йоркской школы медицины Langone NYU обнаружили, что после смерти работа мозга все еще продолжается какое-то время. В исследовании участвовали пациенты с остановкой сердца и последующим его "перезапуском". Некоторые из испытуемых заявляли, что слышали разговоры врачей и даже объявление времени собственной смерти. Информация, полученная от этих пациентов, была тщательно проверена медицинским персоналом, который присутствовал в палате в то время.

Кстати, в 2013 году ученые из Мичиганского университета проводили исследование мозговой активности крыс в момент смерти. В результате была выявлена повышенная активность, связанная с "гиперчувствительным состоянием" в моменты, когда крысы считали клинически мертвыми.