Непростительные проколы Петра Великого

Величие Петра Великого трудно оспорить, да этого и никто не пытался сделать никогда, за исключением, разве что его собственного сына Алексея, а чуть ранее собственной сестры — царевны Софьи. Конечно, были и потом робкие попытки напомнить о цене, которой дались реформы государя, но они всегда тонули в хоре восхвалений.

По сути, Петр давно уже превратился в некий символ могущества, который далеко не во всем соответствует исторической реальности. Причем как сугубо в личном плане, так и в оценке того, что совершил царь-реформатор. В этом материале мы попробуем увидеть теневую сторону его деятельности. Величие вовсе не исключает ошибок, а тем более попрания законности. И это справедливо в том числе и применительно к Петру.

Решения особой тяжести

Если уж говорить о политике, который по большому счету вообще не думал о том, во что выльются те или иные его решения, то это был как раз царь Петр I. Его поступки чаще были продиктованы эмоциями, а не хладнокровным расчетом. Ну и, прямо скажем, страхом.

Нелояльные ему стрельцы, как известно, дважды поднимали бунт. И он, похоже, на всю жизнь запомнил страх, который испытал в детстве, когда его и брата Ивана вывела в 1682 году к восставшей толпе мать Наталья Кирилловна.

Так что когда 16 лет спустя стрельцы вновь устроили бунт, то даже самых жестоких расправ, которым их предводителей подвергли сподвижники Петра, тому показалось не достаточно. Государь устроил не просто массовую казнь, невиданную по жестокости и масштабам против рядовых участников волнений, но и, как известно, лично принял в ней участие.

Но все же это были противники, поднявшие восстание с оружием в руках, — по законам того сурового времени они вполне могли подвергнуться той исключительной мере наказания, которой и подверглись. А вот как понять и оправдать десятки тысяч умерших от голода, холода и болезней строителей Петербурга? При желании, конечно, можно и это объяснить крайней необходимостью иметь столицу именно в суровых климатических условиях, но зато позволяющих осуществить мечту государя императора о своем персональном Амстердаме.

Петр и его окружение вряд ли желали, чтобы Петербург оказался построенным на костях. Но такова уж была суровая правда жизни, отмеченная многими современниками тогда и историками потом. Вероятно, просто не было учтено, что в болотах могут начаться эпидемии и не были приняты меры для обеспечения санитарно-гигиенических условий и оказания своевременной и достаточной медицинской помощи строителям города.

Примерно так же было при взятии Азова, когда Петр и его товарищи были, похоже, больше увлечены обильными возлияниями, чем тщательным планированием баталии. В результате два неудачных штурма во время первого похода и большие потери.

Военные неудачи

«Победа шведов в битве при Нарве», Густав Седерстрём

В результате преследований Петром столь ненавистных ему стрельцов, страна перед самой Северной войной вообще, по сути, лишилась боеспособной армии.

Да, территориальные подразделения были уже анахронизмом. России требовалась по-настоящему боеспособная кадровая армия. Но она должна была возникнуть уж никак не на костях предшественников, как получилось по воле Петра.

Отсюда провал в сражении под Нарвой в 1700 году. Петру крупно повезло, что шведский король Карл XII не был столь жестоким противником, как например Гитлер. Он не воспользовался плодами своей нарвской победы. Прибегни его армия к стратегии блицкрига, остановить неприятеля было бы некем и нечем.

Не случайно ведь после того поражения церковные колокола пришлось переливать в пушки. Петр со свойственным ему авантюризмом влез в глобальную драку, не имея не только перестроенной по современным образцам армии, но и соответствующей промышленной базы. И то, и другое пришлось создавать в спешке уже в ходе самой Северной войны.

Поэтому к победе 1721 г. пришлось прийти тернистым путем после промежуточного поражения в 1711 г. в ходе неудачного Прутского похода. В тот момент Петру опять очень крупно повезло, когда его гренадеры и бомбардиры были окружены и у них уже не было боеприпасов. Если бы командование турецкой армией знало, в каком отчаянном положении находится войско русских, то наверняка не пошло бы на переговоры. Впрочем, и так для спасения царю-реформатору пришлось пойти на беспрецедентные уступки — вернуть Османской империи с таким трудом завоеванный Азов, ну и дать свободный проход на родину шведскому королю, ранее разгромленному под Полтавой, что обернулось потом еще 10 годами войны.

Отказ от патриаршества

Wikipedia

Некоторые неудачные решения Петра не сразу проявили себя с негативной стороны. Они были долгоиграющими его ошибками, но оказавшимися в иных случаях куда более фатальными, чем те, чья пагубность была видна изначально.

Поэтому авторство Петра ряда промахов как-то даже как-то позабылось с годами, в частности, об отказе от избрания нового патриарха после кончины Адриана в 1700 г. Да и формально не один только император поставил церковь под контроль государства — Сенат склонился к такому решению, а вслед за ним и церковные иерархи.

Есть даже мнение, что Петр сам хотел стать не только главою государства, но и церкви. Но даже если такой план у него действительно был — отказался он от него сразу. В широких массах поданных могли не понять и не принять такой шаг. Многим было известно о шутовских пародиях Петра на церковные порядки, проведение, в частности, «всепьянейшего собора князя Иоанникиты». Так что себя в предстоятелях церкви он не видел. И поэтому учредил коллективное руководство — Святейший Синод.

Возможно, на тот момент подобная церковная реформа и была нужна. Она давала возможность спокойно существовать другим конфессиям и уменьшала репрессии в отношении старообрядцев, переводя их в денежную форму в виде налога. Но одновременно петровские новации ослабляли православие — через два столетия это обернется катастрофой. Возможно, слабый, в отличие от Петра I, царь Николай II не отрекся бы, если бы рядом с ним был бы патриарх. Но самое главное, в стране был бы человек, к которому большинство (а тогда оно было набожным) прислушилось бы — и революции, вероятно, не случилось бы.

В годину испытаний морально-психологическую роль предстоятеля церкви трудно переоценить. Не случайно бывший слушатель Тифлисской семинарии Иосиф Сталин принял прямо противоположное петровскому решение. Он, как известно, всецело поддержал идею возвращения патриаршества. И Русская Православная церковь сыграла огромную роль в духовной мобилизации и просто утешении вынужденного претерпевать страшные испытания общества.

Казнь сына

«Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», Николай Ге

Сделал Петр и то, что сделали, точнее, не сделали до и после него многие сильные лидеры самых разных стран — не указал на продолжателя своих дел. Более того, он и наследника как такового не оставил. В отличие от Ивана Грозного , Петр Великий сына своего реально убил. Он счел царевича Алексея участником заговора и дал добро на его смертную казнь. Более того обманул наследника, пообещав прощение в обмен на чистосердечное признание.

Результатом этого коварного и одновременно жестокого поступка стало то, что Россия на полстолетия погрязла в череде дворцовых переворотов, по сути, второй Смуты вплоть до восшествия Екатерины II, хотя учитывая Пугачевский бунт и восстание декабристов и поболее.

Впрочем, из-за отсутствия у истории альтернативы мы можем только предполагать, как развивались бы события, сохрани Петр жизнь и право на трон Алексею. Может быть, все было бы как раз, наоборот, хуже.