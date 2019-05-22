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Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая 

runews24.ru + ещё 5 22 мая 2019
Фото: РИА Новости
Соискателям на некоторых вакансия предлагают до 500 тысяч рублей.
Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии этого мая. На первом месте — VIP-управляющий домашним хозяйством, чьи услуги работодатель оценил в диапазоне от 200 до 500 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные портала «Работа.ру».
Чтобы претендовать на эту должность, соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной позиции более трех лет в Европе или ОАЭ, 5-летний водительский стаж, а также знать русский и английский языки.
На втором месте в топе расположилась вакансия водителя с личным грузовым транспортом с грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. За перевозки по Москве и Подмосковью работнику готовы платить от 200 до 360 тысяч рублей.
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых вакансий няня-воспитательница. Она должна будет переехать в русскую семью в США. За эту работу предлагают 300 тысяч рублей. Обязательное условие — педагогическое образование.
В рейтинге также есть вакансии мастера по ремонту телевизоров — от 100 до 120 тысяч рублей и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa — от 100 до 300 тысяч рублей.
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