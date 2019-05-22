Эфиопия или Камерун: откуда действительно вышли предки Пушкина

Александр Сергеевич Пушкин являлся одним из авторитетнейших литературных деятелей XIX века, заложижившим основы русского реалистического направления. Уже продолжительное время ведутся споры о его этническом происхождении и успело сформироваться три устоявшихся мнения на этот счет.

Эфиопские корни великого русского писателя

Первая версия повествует об эфиопских корнях русского писателя. Известный пушкинист Илья Файнберг в своей книге «Абрам Петрович Ганнибал» писал: «Но едва ли имеются основания подвергать сомнению его происхождение из Эфиопии, из Абиссинии. Сами эфиопы постоянно этим гордятся».

Далее автор сообщает, что ему удалось лично побывать в Эфиопии и изучить ряд обстоятельств, подтверждающих данную версию. Он подробнейшим образом рассказывает о том, как в стране чтут родство с великим русским писателем. Например, в центре столицы — городе Аддис-Абеба стоит государственный университет, а рядом с ним императорский музей истории страны. Напротив него стоит бюст Пушкину, а в самом музее в одном из залов располагается портрет поэта работы Тропинина В. А. Помимо этого, имеется площадь, названная в честь русского писателя. Также в центре столицы планируют установить скульптурную композицию: А. С. Пушкин стоит в полный рост и смотрит в лицо своему прадеду Абраму Ганнибалу.

Секретарь писательской ассоциации Эфиопии поэт Ассэфе Габрэ-Марьяму с высоким почтением заявил, что Пушкина они читают на итальянском и английском. О творчестве Пушкина в стране очень много известно и прикладывается масса усилий для перевода его трудов на амхарский язык. В восьмидесятых годах большая часть произведений Пушкина была переведена на эфиопским филологом, доктором наук Каса Гэбрэ Хыйвотом.

Пушкин для эфиопов является близким человеком, так как его прадед был сыном африканского князя. Про самого прадеда Абрама Ганнибала — он же «арап Петра Великого» — эфиопы утверждают, что он был похищен в шестилетнем возрасте при очередном набеге турок, после чего его купил на невольном рынке русский посол в Турции Савва Рагузинский и перевез его в Россию. Там Абрам Ганнибал впоследствии сделает военную карьеру и дослужится до звания генерал-аншефа Российской империи. Отцом великого писателя станет Сергей Львович Пушкин — поэт-любитель, а матерью — Надежда Осиповна (Йосифовна) Пушкина, дочь Йосифа Абрамовича Ганнибала. Наиболее примечательно, что есть немалая часть жителей Эфиопии, относящихся к образованной части населения, которые убеждены, что Александр Сергеевич Пушкин родился именно в Аддис-Абебе, а после якобы переехал в Москву. Годовщина рождения Александра Сергеевича отмечается в Эфиопии выставками его книг и написанными в его честь картин, а также чтениями его работ и зачитыванием докладов известных пушкинистов.

Камерунские корни великого русского писателя

Вторая точка зрения основывается на опубликованной в 1996 году статье за авторством русскоязычного историка родом из Бенина по имени Дьедонне Гнамманку. Тема статьи была посвящена предку А. С. Пушкина Абраму Ганнибалу, а позже эта же статья станет фундаментом для его книги «Абрам Ганнибал: Черный предок Пушкина», опубликованной уже в 1999 году в 200-летие великого писателя. Сам автор книги окончил Российский университет дружбы народов . По словам Д. Гнамманку, русский писатель его заинтересовал, когда в процессе обучения Д. Гнамманку прочитал книгу по истории африканской диаспоры, в которой говорилось об африканце Абраме Ганнибале, который стал в России известным генералом. После этого у него возник интерес к трудам Пушкина. Впоследствии он получит грант в 1984 году на изучение русской филологии в Москве.

В отношении места рождения А. Ганнибала Д. Гнамманк придерживается точки зрения, согласно которой Ганнибал родился в княжестве Логон на территории современного Камеруна. В 7-летнем возрасте был похищен арабскими работорговцами, которые отвезли мальчика в Триполитанию и продали туркам. После турецкий султан подарит мальчика русскому царю. Через год в Москве мальчик примет христианство, а царь Петр I станет его крестным отцом. Отсюда мальчик получит отчество и станет именоваться как Абрам Петрович Ганнибал. Далее Петр I отправит его учиться во Францию военному делу и искусству. В 1717 году царь приедет в Париж, где военным эскортом будет командовать его африканский крестный сын. Таким образом, африканец станет участником становления дипломатических, научных и культурных связей между крупнейшими европейскими державами — Россией и Францией. Абрам Ганнибал по распоряжению государя останется в Париже на продолжительное время для дальнейшего совершенствования в математических и артиллерийских науках. Вернувшись обратно, Абрам Петрович будет прекрасным математиком, военным и начальником инженерного корпуса. Кроме того, он станет выдающимся проводником французской культуры, а также научных достижений данной страны. Когда поднимается речь о французском влиянии в России XVIII века, важно не забывать об огромнейшем вкладе генерала-инженера А. Ганнибалла.

Д. Гнамманк и на сегодняшний день активно продвигает свою версию, выступает с докладами в Гарвардском университете и публикуется в парижской газете La Mondо. Согласно его версии, людей, придерживающихся эфиопской версии происхождения Пушкина, становится все меньше.

Альтернативная версия вызвала бурю недовольства со стороны сторонников эфиопской версии. Однако у Д. Гнамманка нашлись последователи, которые поддерживают его точку зрения. Согласно историческим фактам, в тот момент Эфиопия являлась православной империей и избежала колонизации. Камерунская теория нашла свое подтверждение со стороны французского лингвиста Анри Турно, который является старшим научным сотрудником Национального центра научных исследований. Он убежден, что «надпись латинскими буквами FVMMO на российском гербе Ганнибала означает „На борьбу!“ на языке котоко» (народ, проживающий в Камеруне).

Борьба за этнические корни А. С. Пушкина выходит на межгосударственный уровень

В третьей версии утверждается, что местность Лагон и река Мареб, на берегу которой родился Абрам Ганнибал, сейчас является границей Эфиопии и нового государства Эритрея. Культурные деятели тех мест заявляют, что Александр Сергеевич Пушкин — их земляк. Они даже издали книгу «Эритрейские корни Пушкина». Сторонники данной теории убеждены, что поэт в действительности эритреец, а не эфиоп. Позже скандал вокруг этничности Пушкина разгорелся на уровне правительств государств Эритреи и Эфиопии. Данный конфликт прозвали «пушкинской битвой». Правительство Эритреи пошло еще дальше и установило в своей столице Асмэре памятник писателю. Этот шаг привел эфиопов в ярость.

Таким образом, борьба за этническую принадлежность Александра Сергеевича Пушкина и его прадеда Абрама Петровича Ганнибала продолжается. Каждая сторона находит весомые «доказательства» своей правоты.