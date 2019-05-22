Кем работали советские рок-звезды до того, как прославились

Работы бывают разные, но профессии рок-музыкант не было и нет в Классификаторе профессий и должностей России (ОКПДТР). Многие отечественные рок-исполнители начали вести музыкальную деятельность еще во времена СССР. Но тогда нельзя было быть фрилансером, зарабатывающим игрой на гитаре. За тунеядство была статья. Кроме того, в основном они не зарабатывали своим творчеством на жизнь, а занимались этим больше как хобби. Кем же приходилось работать советским рок-исполнителям, чтобы прокормить себя и семью?

Майк Науменко

До того как группа "Зоопарк" прославилась, ее лидер Майк (Михаил) Науменко работал сначала звукорежиссером в Большом театре кукол в Санкт-Петербурге, потом — сторожем в мастерской по обработке дерева.

Виктор Цой

Рок-музыкант и лидер группы "Кино" Виктор Цой работал кочегаром в котельной в Санкт-Петербурге. В ней собиралась вся рок-тусовка музыканта. Этому месту Цой даже посвятил песню "Камчатка".

Александр Ф. Скляр

Александр Феликсович Скляр, лидер рок-группы "Ва-БанкЪ", окончил МГИМО и пять лет проработал дипломатом в КНДР. Ходят слухи, что из профессии он ушел по собственному желанию, объяснив это тем, что собирается поступать в консерваторию. Но на самом деле, дипломатическая деятельность мешала ему заниматься рок-музыкой. По данным музыкального критика Владимира Марочкина, Скляра уволили из-за того, что на одном вечере отдыха он исполнял под гитару белогвардейские песни.

Константин Кинчев

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев в разное время работал грузчиком в булочной, натурщиком в Суриковском училище, администратором женской команды по баскетболу и учеником фрезеровщика, чертежника и художником-оформителем на заводе "Наука". Музыкантом Кинчев решил стать в 15 лет, когда в пионерском лагере "Звездочка" услышал рок-коллектив Black Sabbath. Первые его композиции были в стиле этой группы.

Юрий Шевчук

Лидер "ДДТ" Юрий Шевчук работал учителем в одной из сельских школ в Башкирии. После переезда в Ленинград был и дворником, и кочегаром, и даже сторожем.

Борис Гребенщиков

Гитарист "Аквариума" Борис Гребенщиков имеет математическое образование и до прихода славы трудился в НИИ социологии, продолжая сочинять песни и выступать с концертами. Музыкант был исключен из рядов комсомола после выступления на рок-фестивале в 1980 году в Тбилисси и уволен с работы.

Владимир Шахрин

Владимир Шахрин когда-то занимался монтажными работами в СУ-20 Свердловского домостроительного комбината. Параллельно он с товарищами создал группу "Чайф", которая изначально репетировала и играла в одном из екатеринбургских ДК.