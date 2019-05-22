Рейнхард Гейдрих: что стало с главным палачом Третьего рейха

Сегодня Рейнхарда Гейдриха называют не иначе как главным палачом Третьего рейха. Именно Гейдрих внёс огромный вклад не только в политику уничтожения евреев, он лично боролся с внутренними врагами фашистского режима. Однако успешная карьера обергруппенфюрера СС оказалась недолгой. Летом 1942 года в Праге на него было совершено покушение.

Кто такой Рейнхард Гейдрих?

В 1920-х годах Рейнхард Гейдрих служил на флоте. Нельзя сказать, что карьера Гейдриха складывалась неудачно. Тем более что для того, чтобы достичь высоких постов, он был готов практически на всё. Однако будущий эсэсовец всё-таки совершил одну ошибку: он вступил в отношения одновременно с двумя женщинами. Факт недостойного поведения вскрылся, и Гейдриха отправили в отставку. Однако он не растерялся и уже через пару месяцев вступил в национал-социалистическую партию и в СС.

Продвижению Гейдриха по карьерной лестнице поспособствовал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Гейдрих сумел заинтересовать Гиммлера своими предложениями по созданию системы разведки. С тех пор Рейнхард стал заниматься поиском и устранением врагов Гитлера, среди которых оказывались и весьма высокопоставленные немцы. Гейндрих также являлся одним из главнейших «вдохновителей» холокоста.

Смерть после покушения

Через 2 года после того, как германские войска оккупировали Чехословакию, Рейнхард Гейдрих занял пост имперского протектора Богемии и Моравии. Там Гейдрих продолжал начатое им дело. Он выявлял неблагонадёжные элементы, закрывал синагоги, открыл концлагерь. Одновременно он пытался «умаслить» работающих на военных заводах чехов хорошим питанием, повышением зарплат и всевозможными развлечениями. Поэтому Гейдрих особенно ничего не боялся. Даже в день покушения он ехал по пригороду Праги в открытом автомобиле. Его сопровождал только водитель.

Около половины одиннадцатого утра 1942 года какой-то прохожий вынул из-за пазухи пулемёт и направил его на Гейдриха. Однако оружие дало осечку. Обергруппенфюрер, конечно, заметил своего несостоявшегося убийцу и велел водителю притормозить. Гейдрих тоже достал пистолет и прицелился, но и его оружие не сработало. В это время второй участник покушения бросил в сторону машины гранату. Но та разорвалась рядом с автомобилем. Гейдрих получил перелом ребра и ранение селезёнки. Обоим сообщникам удалось скрыться. А Рейнхард Гейдрих, несмотря на лёгкость полученных травм, 4 июня скончался, предположительно от сепсиса.

Операция «Антропоид» и её последствия

Ликвидаторами одного из главных палачей Третьего рейха стали чешские парашютисты Йозеф Габчик и Ян Кубиш. Саму операцию под кодовым названием «Антропоид» подготовили Национальный комитет по освобождению Чехословакии и британские спецслужбы. После того как исполнителям покушения удалось скрыться, немцы тут же бросились по их следу. Возмездие оказалось страшным. Так в истории Чехии навсегда осталась трагедия, которая явилась следствием яростных поисков Габчика и Кубиша. К нацистам поступила информация о том, что некоторые организаторы убийства Гейдриха могут находиться в деревне Лидице. В итого все её совершеннолетние жители были уничтожены, а их дома сожжены.

А между тем Йозеф Габчик и Ян Кубиш вместе со своими товарищами скрывались в пражском соборе Кирилла и Мефодия. Там их и обнаружили немцы. Поняв, что выхода нет, парашютисты решили покончить с собой. Не успел этого сделать только Ян Кубиш, который был тяжело ранен. Он умер немного погодя от потери крови.