Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рейнхард Гейдрих: что стало с главным палачом Третьего рейха 

Русская семерка 22 мая 2019
Сегодня Рейнхарда Гейдриха называют не иначе как главным палачом Третьего рейха. Именно Гейдрих внёс огромный вклад не только в политику уничтожения евреев, он лично боролся с внутренними врагами фашистского режима. Однако успешная карьера обергруппенфюрера СС оказалась недолгой. Летом 1942 года в Праге на него было совершено покушение.

Кто такой Рейнхард Гейдрих?

В 1920-х годах Рейнхард Гейдрих служил на флоте. Нельзя сказать, что карьера Гейдриха складывалась неудачно. Тем более что для того, чтобы достичь высоких постов, он был готов практически на всё. Однако будущий эсэсовец всё-таки совершил одну ошибку: он вступил в отношения одновременно с двумя женщинами. Факт недостойного поведения вскрылся, и Гейдриха отправили в отставку. Однако он не растерялся и уже через пару месяцев вступил в национал-социалистическую партию и в СС.
Продвижению Гейдриха по карьерной лестнице поспособствовал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Гейдрих сумел заинтересовать Гиммлера своими предложениями по созданию системы разведки. С тех пор Рейнхард стал заниматься поиском и устранением врагов Гитлера, среди которых оказывались и весьма высокопоставленные немцы. Гейндрих также являлся одним из главнейших «вдохновителей» холокоста.

Смерть после покушения

Через 2 года после того, как германские войска оккупировали Чехословакию, Рейнхард Гейдрих занял пост имперского протектора Богемии и Моравии. Там Гейдрих продолжал начатое им дело. Он выявлял неблагонадёжные элементы, закрывал синагоги, открыл концлагерь. Одновременно он пытался «умаслить» работающих на военных заводах чехов хорошим питанием, повышением зарплат и всевозможными развлечениями. Поэтому Гейдрих особенно ничего не боялся. Даже в день покушения он ехал по пригороду Праги в открытом автомобиле. Его сопровождал только водитель.
Около половины одиннадцатого утра 1942 года какой-то прохожий вынул из-за пазухи пулемёт и направил его на Гейдриха. Однако оружие дало осечку. Обергруппенфюрер, конечно, заметил своего несостоявшегося убийцу и велел водителю притормозить. Гейдрих тоже достал пистолет и прицелился, но и его оружие не сработало. В это время второй участник покушения бросил в сторону машины гранату. Но та разорвалась рядом с автомобилем. Гейдрих получил перелом ребра и ранение селезёнки. Обоим сообщникам удалось скрыться. А Рейнхард Гейдрих, несмотря на лёгкость полученных травм, 4 июня скончался, предположительно от сепсиса.

Операция «Антропоид» и её последствия

Ликвидаторами одного из главных палачей Третьего рейха стали чешские парашютисты Йозеф Габчик и Ян Кубиш. Саму операцию под кодовым названием «Антропоид» подготовили Национальный комитет по освобождению Чехословакии и британские спецслужбы. После того как исполнителям покушения удалось скрыться, немцы тут же бросились по их следу. Возмездие оказалось страшным. Так в истории Чехии навсегда осталась трагедия, которая явилась следствием яростных поисков Габчика и Кубиша. К нацистам поступила информация о том, что некоторые организаторы убийства Гейдриха могут находиться в деревне Лидице. В итого все её совершеннолетние жители были уничтожены, а их дома сожжены.
А между тем Йозеф Габчик и Ян Кубиш вместе со своими товарищами скрывались в пражском соборе Кирилла и Мефодия. Там их и обнаружили немцы. Поняв, что выхода нет, парашютисты решили покончить с собой. Не успел этого сделать только Ян Кубиш, который был тяжело ранен. Он умер немного погодя от потери крови.
Русская семерка: последние новости
Странная смерть Максима Горького: от чего умер знаменитый писатель на самом деле Зондеркоманда «Ораниенбург»: что творил самый жестокий штрафбат в войсках СС Какие покушения готовились на Брежнева
Комментарии4
Люди , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Сколько платят домашней прислуге россияне6
Как живет семья, отказавшаяся от благ цивилизации
Создан смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Как сложилась судьба вундеркинда из СССР Саши Путри10
Видео
00:26
Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв
Безумный мир
02:20
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Истории
Мистические существа, замеченные на Google Maps
Безумный мир
Харизматичный кот прославился гримасами
Безумный мир
Кто все-таки построил пирамиды в Египте
Истории
01:53
Сколько платят домашней прислуге россияне
Люди
00:28
«Макдоналдс» только для пчёл появился в Швеции
Безумный мир Места
00:57
Экстремал рухнул с высотки во время трансляции
Люди Безумный мир
01:00
Как заставить коммунальщиков доделать ремонт
Безумный мир Люди
00:27
Сторожевая собака оказалась милой плаксой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение