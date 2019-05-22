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«Баба — конь!»: у каких русских это было комплиментом 

Кириллица 22 мая 2019
Фото: Кириллица
Эта этнографическая группа русских людей вплоть до начала XX века жила в селах Курской губернии на левом берегу реки Сейм, на притоках Тускари и Рати и на правом берегу реки Оскол. Их обширные села располагались, как правило, неподалеку от воды, в скрытых от посторонних глаз низинах.
Саяны сильно отличались от окружавших их великороссов и украинцев одеждой, сказаниями, а главное — внешностью: все они были рослыми, светловолосыми и светлоглазыми (глаза были только серыми или голубыми), носатыми и обладали узкими лицами и вытянутой формой головы. Женщины часто были выше мужчин: «они сложены на диво прочно и устойчиво и обладают замечательной физической силой» — так писали о них ученые.
Сами о себе саяны рассказывали, что в стародавние времена они были «монастырскими крестьянами», но потом их освободила императрица «Екатерина-матушка», и с тех пор они стали оброчными. В 1880-е годы саян оставалось около 25 тыс. человек, а в начале XX века они полностью смешались с населением Курской губернии и растворились в русском народе.

Почему они так назывались?

Происхождение названия «саяны» некоторые филологи относят к искажению слова «себя» — «сая», — так считал известный российский ученый Дмитрий Константинович Зеленин. Другие ученые XIX века указывали на происхождение название от особого женского сарафана, который так и назывался — «саяны». Он шился без рукавов из черной материи, расшивался по швам золотым или серебряным позументом, а поверх саяна надевали холщовый «запон» — фартук, который подвязывали подмышками и этим буквально уродовали фигуру. Другие ученые считают этот факт недоказанным, ведь обычно, если народ, племя или группу людей и называют по элементу одежды, то элемент этот, как правило, носят мужчины, а не женщины. Например, историк Геродот писал о меланхленах («чернокафтанниках»), а летописец Нестор упоминал «черные клобуки». А значит, это название народа дало название сарафану, а не наоборот.

Откуда они появились

На этот счет существует несколько теорий. Например этнограф Н. Добротворский в историко-этнографическом очерке «Саяны» писал, что саяны были «особой народностью», «этнографической ветвью» — на это указывали резкое отличие «от хохловъ и русских» их одежды, сказок, песен «и само название». Он считал, что они не могли быть просто этнографической группой русских, иначе давно растворились бы в культурном пространстве великороссов, так как издревле жили бок о бок с ними. Ученый излагает разные версии происхождения саян. Согласно одной из них, саяны — это белорусы, которые пришли в эти места «ради нужды и горя», и поэтому второе их название — «горюны». Правда, сами саяны это отрицали, считая, что прозвище горюны они получили за то, что претерпели много горя. Добротворский приводит и мнение «местного деятеля» Е. Л. Маркова, который считал, что саяны — это финно-угорское племя, закупленное во времена крепостного права местными монастырями и переселенное в Курскую губернию с берегов Волги. Правда, обоснования этой гипотезе нет. Сам же Добротворский склонялся к мысли, что саяны — самый древний народ губернии, так как живет на самых лучших местах — близ рек. Скорее всего, он получился в результате смешения домонгольского древнеславянского племени северяне с бежавшими из Великого княжества Литовского опальных белорусов и литовцев, которые надеялись в этих краях найти лучшую долю. Однако места эти были для жизни весьма суровы — долина реки Сейм была лакомым куском для степняков, которые совершали постоянные набеги. После разорения этих земель Батыем земли были завоеваны кипчакским ханом Нагаем, который разрушил Курск, лежавший после этого в руинах 360 лет. Вплоть до начала XVIII века Посемье разоряли то татары, то поляки, и это сделало саян стойкими, мужественными и храбрыми людьми. После того как здешние крестьяне попали в зависимость от монастырей, их обособленность увеличилась, что и позволило им создать культуру, не похожую на культуру соседей.

Отличия саян

Все этнографы отмечали, что саяны отличаются необыкновенной чистоплотностью. Дома у них похожи на дома великороссов, но никого из саян не заставишь жить отдельно в уединении — они предпочитают многолюдность и тесноту, живут дружно, не ругаются, следят за детьми. Одежда (как мужская, так и женская) отличалась черным цветом, в крайнем случае была серой или темно-коричневой. В будни женщины носили шерстяные юбки в клетку или отороченные по низу красной каймой; рубахи расшивали цветными нитями, а на голову повязывали повойник. В праздники женщины надевали расшитые золотом и серебром юбки, на голову надевали сороку — род кокошника и расшитый бисером или даже жемчугом «подзатыльник». Девушки носили сарафаны — саяны, а голову повязывали простыми платочками. Сверху сарафана в праздничный день надевали фартук, расшитый шерстью, а на голову повязывали «венок» — широкую красную ленту. Отличались саяны от соседей и говором — они «когокали» — то есть отчетливо произносили звук «г», напирая на «о», и вместо «ц» произносили «с», а при разговоре почти не жестикулировали.

Чем занимались

Основными занятиями были землепашество и овцеводство. Причем, статные и сильные саянские женщины в этом были первыми и часто везли на себе весь воз крестьянских забот. Сравнение женщины с лошадью «Баба — лошадь!», «Баба — конь!» считалось комплиментом. Мужчины, напротив, физической силой не отличались, были хиловаты, слабоваты, но зато — «промышленники». Они часто отлучались из дома в город на заработки, нанимаясь приказчиками, извозчиками, трактирными служками, лакеями. Добротворских характеризовал их как «не любящих физический труд, умственных людей»». Среди саян грамотных было больше, чем в среднем по губернии: 7% против 5,7%. Уже в конце XIX века саяны стали активно перенимать у великороссов манеру одеваться (особенно в этом преуспели мужчины), стали «откалываться от мира», а с годами и вовсе утратили свою оригинальность.
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