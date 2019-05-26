Предсмертные записки известных людей

Некоторые послания откровенны, пронзительны и указывают на боль и страдания человека при жизни.

Курт Кобейн (1967-1994)

История жизни гениального музыканта полна боли и разочарований. Несмотря на то, что многие до сих пор сомневаются, совершил Курт самоубийство или его смерть была насильственной, предсмертная записка Кобейна буквально кричит о боли. В ней он обращается к своему воображаемому другу детства Бодде, к жене Кортни Лав и, конечно, к своим фанатам:

"…И теперь, спустя столько лет, я перестал получать удовольствие от музыки, и больше не могу ни слушать ее, ни писать. Мне ужасно стыдно перед вами за это. Например, когда мы стоим за кулисами, и я смотрю, как гаснет свет, а в уши врезается безумный рев толпы, мое сердце остается холодным. Это не трогает меня так, как трогало Фредди Меркьюри, который безумно любил свое дело, и получал удовольствие от каждого мгновения, проведенного на сцене, купаясь в любви и благоговении своих слушателей. Я не могу обмануть вас. <…> Такое чувство, будто уже давно истек отведенный мне на сцене срок и теперь не остается ничего, кроме как отказаться от всего этого и уйти. <…> Во всех людях есть что-то хорошее, и мне кажется, я слишком сильно люблю людей. Настолько сильно, что нервные клетки не выдерживают такого напряжения и это вгоняет меня в сраную депрессию. <…> Почему бы тебе просто не наслаждаться этим? Я не знаю. <…> Спасибо вам всем из полыхающей пропасти моего разрывающегося желудка, за ваши письма и заботу, которую я ощущал все последние годы. Я слишком непредсказуемый и импульсивный, детка! Я потерял страсть, и запомни, лучше вспыхнуть и сгореть дотла, чем сохранить тепло и медленно догореть.

Мир, Любовь, Сочувствие. Френсис и Кортни, я навсегда останусь в ваших сердцах. Кортни, никогда не сдавайся для Френсис. Для ее жизни, которая будет гораздо лучше без меня. Я люблю тебя! Я люблю тебя!".

Джордж Сандерс (1906-1972)

Кадр из фильма "Все о Еве"

Оскароносный британский актер прожил яркую жизнь, но под конец остался совсем один, выпивал и даже довел себя до микроинсульта, после которого у него нарушилась речь. Большую часть времени Сандерс уделял своей мексиканской любовнице, которая вынудила его продать дом на Майорке, о чем он впоследствии долго сожалел. Доведенный до отчаяния актер, покончил с собой, приняв чрезмерную дозу пентобарбитала. В предсмертной записке чувствуется, что Джордж был обозлен на мир:

"Дорогой мир, я ухожу, потому что мне скучно. Я чувствую, что прожил достаточно долгую жизнь. Я оставляю тебя с твоими заботами в этой сладкой выгребной яме. Удачи!".

Вирджиния Вульф (1882-1941)

wikipedia.org

С молодых лет известная писательница страдала расстройством психики, однако в те времена эффективного лечения не нашлось. Ее мучили перепады настроения, регулярно случались нервные срывы. Жизнь Вирджинии более-менее наладилась, когда она вышла замуж, но с началом Второй мировой войны страх за мужа, который был евреем, стал причиной возвращения приступов и сильных головных болей. Со временем она впала в глубокую депрессию, больше не могла писать, и однажды утром утопилась в реке Уз, неподалеку от своего дома в Сассексе.

"Я чувствую уверенность, что снова сойду с ума. Я чувствую, что мы не можем пройти через это страшное время, и я не вернусь на этот раз. Я начинаю слышать голоса".