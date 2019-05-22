Как православные относились к язычникам после Крещения Руси

Христианство и до, и после Крещения на Руси распространялось неравномерно, и процесс этот был сопряжен с разного рода драматическими событиями. В том числе и с насилием. Советское историческое наследие оставило в массовом сознании, например, историю о крещении Новгорода «огнем и мечом». И однозначно трактовало религиозные конфликты в Ростове и Суздале в пользу «угнетенных язычников». Но так ли невинны были язычники, и что на самом деле стояло за этим «насильственным крещением»?

Крещение Руси, состоявшееся, по официальной версии, в 988 году и начавшееся с Киева, а если точнее, то с крещения самого Владимира Красно Солнышко в завоеванной им Корсуни — событие, которое трудно переоценить. Фактически, с него началась русская государственность, и правы те, кто говорит, что «русские, как единый народ, вышли из крещальной купели святого князя».

Христианизация Новгорода

Стоит напомнить, что еще до Владимира княгиней Новгорода была Ольга — тоже, кстати, канонизированная Православной Церковью святая. И не просто святая, а равноапостольная. А это означает в христианском понимании, что она была миссионером, первой просветительницей славян. А если конкретнее, то новгородцев.

Более того, если обратиться к «Очеркам по истории Русской Церкви» Карташова, то летописи дают неверную, несколько более позднюю хронологию крещения самой Ольги. На момент своей поездки в Константинополь она уже, скорее всего, исповедовала христианство: «Очень показательно, что не в ряду переводчиков и не в толпе прочих депутатов фигурирует и „пресвитер Григорий“.

Явно, что скромная, но подчеркнутая фигура в свите Ольги священника свидетельствует или о том, что Ольга была уже крещена и Григорий был ее духовником и придворным капелланом». Либо же, как минимум, Ольга активно готовилась принять крещение и «пресвитер Григорий» был её катехизатором.

Так или иначе, но христианизация Новгорода началась за несколько десятков лет до Крещения Руси. И никакого особого отторжения новгородские язычники к новгородским христианам не испытывали. Более того, после Крещения Руси в Новгороде христианство проповедовалось относительно свободно и спокойно. И, судя по тому же Карташову, Новгород на заре христианизации русских земель воспринимался как один из опорных пунктов православия.

Но Новгород был очень вольным городом, и в уже в 990-991 году, когда малая дружина воеводы Владимира, Добрыни, приближалась к городу, было собрано вече. На котором волхвы и «отцы города» высказались и за язычество, и за полное и абсолютное неподчинение Киеву и власти Владимира Красно Солнышко.

По сути, это был политический акт, где религия была хоть и мощным, но предлогом. Снова напомним, что христианство в Новгороде распространялось и спокойно существовало ещё до Крещения Руси, при княгине Ольге.

Нападение на резиденцию

Язычники первыми проявили агрессию, напав на резиденцию Добрыни, «дом Добрыни разориша, имение разграбиша, жену и неких от сродник его избиша». То есть именно язычники напали на христиан. И напали по политическим мотивам, а потому ответ был дан именно в такой, жёсткой и категорической форме, «огнем и мечом». И, кстати, стоит отметить, что изначально эта самая фраза: «Путята крестил вас мечом, а Добрыня огнём», была очень злой, саркастичной шуткой киевлян в адрес новгородцев.

Впрочем, это было не последнее восстание против христианства на Руси. В 1071 году в Киеве, почти через сто лет после крещения Руси, появился некий волхв, который стал проповедовать конец Руси через пять лет, если все не вернутся к язычеству. Также он агитировал за неповиновение властям. И закономерно был схвачен.

В том же 1071 году (по другим данным, в 60-е годы XI века) в Ростове и Ярославле смерды, возглавляемые волхвами, также подняли восстание, и снова с убийствами христиан и демонстративным неповиновением власти. И снова итог для восставших был немного предсказуем.

Язычники напали на христиан

В 1076 году снова в Новгороде случился «языческий камбэк» в виде такого же волхва, и снова с нападением на христиан. И снова с политипическими манифестами. Еще раньше, в 1024 году, аналогичная история произошла в Суздале, где волхвы подвигли народ на убийства «старшей чади», аристократии, и снова под эгидой возвращения к язычеству. И снова это восстание было жестко подавлено уже князем Ярославом Владимировичем — тоже, кстати, святым, канонизированным, как «благоверный», то есть канонизированный за праведную жизнь во Христе.

В 1091 году попытка аналогичного восстания снова состоялась в Ростове, но волхв (и это после подавления бунта 1071 года) не смог подбить на новые беспорядки ростовчан. По словам Карташова, волхв «уже не имел успеха». Важно здесь понимать, что все эти восстания носили в первую очередь политический характер. Более того, такое жесткое подавление бунтовщиков было сопряжено не только с контекстом эпохи. Средневековье вообще было временем суровых людей и суровых решений. Но причины были ещё и в том, что язычники начинали свою деятельность с беспорядков и убийств.

С другой стороны, для понимания того, насколько ложна картина «христиан, которые на Руси тотально уничтожали иноверцев», может служить сама хронология этих бунтов. Через десятилетия, а то и через сотню лет после крещения Руси по княжествам относительно спокойно перемещались языческие жрецы и, более того, публично вели свою проповедь.

А сама их проповедь не запрещалась и не пресекалась ровно до того момента, пока они не призывали свергать государственную власть. И это, пожалуй, как ничто иное показывает, насколько Русь христианская была терпима по отношению к культам.