Как живет человек, которому подвластно время

Как говорил классик, счастливые часов не наблюдают. А что если их и наблюдать не приходится? Что если они постоянно у вас в голове?

В мире есть человек, который никогда в жизни не носил наручные часы, да и дома у него нет ни одного хронометра. При этом он всегда знает сколько сейчас времени, вплоть до секунды.

Зовут этого удивительного человека Фрэнк Уайт и он действительно способен с невероятной точностью определять время.

Долгое время Френк не считал свою особенность чем-то из ряда вон выходящим: да он всегда знает, который час, но что в этом такого? Не придавали значения возможностям Френка также и его родственники и знакомые. При этом молодой человек часто развлекал приятелей на вечеринках, отвечая на их бесконечные просьбы определить время. Ему это не составляло труда, ведь он, даже если его будили ночью, легко называл точное время лучше любых приборов измерения минут и секунд.

На одной из таких вечеринок Фрэнка заметил доктор медицинских наук Уильям Шектер. Ученый принял его за афериста и попытался было разоблачить. Но потерпел поражение и уверился в уникальных способностях Уайта. Шектер пригласил Фрэнка пройти обследование в научно-исследовательском центре в Сан-Диего, чтобы попытаться разгадать природу его феномена. Уайт согласился.

Придя на обследование, Уайт первым делом указал на висевшие на стене часы и отметил, что они спешат ровно на 52 секунды. Изумленные эксперты стали сверять время и выяснили, что Фрэнк оказался абсолютно прав.

Уайт утверждает, что точное определение времени не требует от него совершенно никаких усилий: он просто знает, который сейчас час, и все. Феномен Уайта, которому дали прозвище «человек-часы», пока не разгадан. Но доктор Уильям Шектер надеется, что уникальная способность Фрэнка все же может помочь специалистам лучше понять внутренние временные циклы человека.