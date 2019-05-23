Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семейная пара трижды сорвала лотерейный джекпот в миллион долларов 

Ридус 19 часов назад
Фото: Ридус
Удачливые супруги из американского штата Массачусетс третий раз за последние пять лет выиграли в лотерею миллион долларов. Джанет Пфлаумер-Филлипс (Janet Pflaumer-Phillips) из города Лейквилль рассказала изданию UPI, что купила лотерейный билет Diamond Millions за 30 долларов и сразу поняла, что сорвала крупный куш.
Ранее удача улыбнулась её мужу Кевину (Kevin). Мужчина выигрывал миллионные джекпоты дважды — в апреле 2014 года и сентябре 2016 года. Пара заявила, что этот выигрыш пойдёт на помощь семье и друзьям.
Ранее «Ридус» рассказывали о супругах, которые выиграли крупный приз в лотерею и случайно выкинули билет. В поисках сокровища паре пришлось рыться даже в мусорных баках.
Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.
Ридус: последние новости
Так ли велик Петр Великий: непростительные проколы самодержца Китаянка расплатилась за новый автомобиль 66 мешками с мелочью Об ужасах афганской войны: история участника событий
Люди , Ридус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Сколько платят домашней прислуге россияне6
Как живет семья, отказавшаяся от благ цивилизации
Создан смартфон для фанатов «Игры Престолов»
Как сложилась судьба вундеркинда из СССР Саши Путри10
Видео
00:26
Мужчина уронил зажигалку в суп и устроил взрыв
Безумный мир
02:20
Сколько в СССР давали за копирование музыки
Истории
Мистические существа, замеченные на Google Maps
Безумный мир
Харизматичный кот прославился гримасами
Безумный мир
Кто все-таки построил пирамиды в Египте
Истории
01:53
Сколько платят домашней прислуге россияне
Люди
00:28
«Макдоналдс» только для пчёл появился в Швеции
Безумный мир Места
00:57
Экстремал рухнул с высотки во время трансляции
Люди Безумный мир
01:00
Как заставить коммунальщиков доделать ремонт
Безумный мир Люди
00:27
Сторожевая собака оказалась милой плаксой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение