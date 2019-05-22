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Контрреволюционер Виталий Бианки: кто спас из тюрьмы знаменитого писателя 

Русская семерка 22 мая 2019
Фото: Русская семерка
Первое знакомство с творчеством этого писателя у многих происходит еще в детстве. И это неудивительно: подавляющее большинство произведений Виталия Бианки написаны именно для детей. Говорят, для того, чтобы стать хорошим детским писателем, необходимо самому оставаться ребенком. И Бианки это удалось. Хотя назвать его жизнь легкой никак нельзя.

Белый

Виталий Валентинович Бианки появился на свет еще в Российской Империи в 1894 году. Отец Виталия был зоологом, поэтому неудивительно, что мальчик с самых ранних лет всей душой полюбил природу и мечтал стать орнитологом. Кстати, в роду Бианки были и итальянцы, и швейцарцы, и немцы. Один из предков писателя однажды сменил немецкую фамилию Вайс на ее итальянский аналог Бианки. И то, и другое слово в переводе на русский обозначает «белый».
Название этого цвета будет преследовать Виталия Валентиновича всю его сознательную жизнь. За свое происхождение, биографию и политические взгляды он дорого поплатиться после революции. А пока он закончит гимназию и поступит в один из университетов северной столицы на физико-математический факультет.

Белянин

В 1916 году писатель женился и практически сразу после свадьбы отбыл на армейскую службу. Через год он стал членом Совета солдатских и рабочих депутатов. Причем, состоял он в партии эсеров. Однако Красная Армия все наступала, и Бианки был вынужден переезжать из города в город, пока наконец не оказался в Бийске. Именно там его призвал под свои знамена Колчак.
Неизвестно, чувствовал ли писатель разгром белых или просто-напросто изменил свои политические взгляды, но из колчаковской армии Бианки дезертировал. Ему пришлось присовить себе чужую фамилию, которая была под стать его настоящей, Белянин. Благодаря этому обстоятельству, до конца дней в документах Виталия Валентиновича будет значиться «Бианки-Белянин».

Аресты

В 1920-х годах Виталий Бианки вернулся в Петроград, где написал свои первые рассказы о природе. Но слава писателя не помогла ему защититься от начавшихся репрессий. На самом деле его хотели арестовать еще в Бийске, но знакомые предупредили Виталия Валентиновича об опасности. Именно поэтому он и приехал обратно в родной город.
В 1925 году Бианки посадили в тюрьму. Тогда ему вменили в вину участие в организации, занимающейся контрреволюционной агитацией. Писателя сослали в Казахстан в город Уральск. Однако через 3 года, благодаря содействию именитых людей, а в частности Горького, Бианки освободили и даже разрешили снова поселиться в Ленинграде. Но в покое его, конечно, оставлять не собирались.
В 1932 году Бианки снова взяли под стражу, но вскоре отпустили с формулировкой «за недостатком доказательств». А через 3 года его арестовали снова. Поводом послужил тот факт, что какое-то время Бианки воевал на стороне белых, а также выступал против Советского строя и состоял в партии эсеров. Однако за него снова заступились правозащитники, и писателя отпустили. Возможно, именно благодаря неравнодушным и влиятельным людям Виталию Валентиновичу удалось внести огромный вклад в русскую литературу.
В последние годы жизни из-за целого букета хронических заболеваний, среди которых были и недуги сердечно-сосудистой системы, он почти не ходил. Виталий Валентинович Бианки умер в 1959 году в родном Ленинграде в возрасте 65 лет.
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Люди , Справедливая Россия
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