«Илья Мокрый» и «Илья Сухой»: почему ветхозаветного пророка почитают как божество

Библейский пророк Илия (Фесвитянин) жил в царстве Израиль в IX веке до н. э. и прославился многими деяниями. Он обличал греховного царя Ахава, был поборником чистоты веры и гонителем язычников. Он чудесным образом воскресил подростка, удерживал на земле засуху и однажды плащом из овчины разделил надвое реку Иордан. Пророк удалялся в пустыню для поста и молитвы и в конце жизни был взят Богом на небо живым, вознесясь на огненной колеснице.

До Илии живым из этого мира был взят только допотопный пророк Енох. Согласно Священному Писанию христиан, именно два этих пророка явятся в конце времен, чтобы обличать отпавших от Бога и свидетельствовать людям об Истине.

Илья-сердитый и Илья-Держатель гроз

С пророком Илией у русских людей связано много поверий, преданий и даже суеверий. На Руси его называли Грозным Ильей, Ильей-Пророком, Громовержцем (видимо, по привычке замещая пророком языческого идола Перуна) и даже Держателем гроз («Русский народный календарь» изд-во «Олма-пресс»).

В мифологической картине вчерашнего язычника пророк ездил по небесам на огромной гремящей телеге, груженой бочками с водой, вызывая гром и посылая вниз молнии. Если бочки дырявились, на поля проливался дождь, — так причудливо в сознании неграмотного крестьянства откликнулась способность пророка низводить с неба огонь, к которой он прибегал, чтобы вразумить нечестивого Ахава.

Были «Илья-Сухой» и «Илья-Мокрый»

В Пскове и Новгороде пророка Илью почитали как сурового заступника веры, предавая ему черты могучести, сердитости и даже опасности.

Его почитание было связано с календарем сельхозработ — крестьяне помнили, что он оставил без дождя земли царя-безбожника и связывали с пророком погоду и урожайность полей.

Они чествовали не только Ильин день, но и Ильинскую пятницу — последнюю пятницу перед Ильиным днем. Считалось, что если в этот день начнется гроза, то урожай будет невелик. «Придет Илья — даст гнилья», — так считали на Псковщине.

А в Вологодчине почитали даже четверг перед Ильиным днём и делали в честь пророка особое блюдо — пироги с саломатой.

Храмы в честь Илии различались по функциям — был «Илья Сухой» и был «Илья Мокрый». К «Сухому Илье» бросались с мольбами о хорошей, ясной погоде, а «Мокрого» молили об осадках.

Илья молнии кидает — в черта метит

Историк Елена Львовна Мадлевская в книге «Русская мифология» пишет, что русские верили, что когда куда-либо попадает молния, это значит, что Илия видит на земле бесов и старается поразить их огнем. Если молния попадает в нечистого, тот погружается вглубь земли и может выйти оттуда вредить людям только через несколько лет.

Считалось, что черти в грозу прячутся под дубами и березами, на перекрестках или оборачиваются разными гадами — змеями, ящерицами либо рыбой и прячутся в водоемах. Поэтому в грозу запрещалось купаться, нельзя было кричать и петь, а следовало крестить рот — чтобы черт через рот не залез в человека, и того не убило небесным огнем. Крестьяне боялись, что прячась от Илии, бес может залезть в человека, у которого нет нательного креста, но при этом верили, что убитый во время грозы сразу отправляется в Царство Божье.

В грозу крестьяне не запускали в дом домашних животных, чтобы с ними не проникли черти. Закрывали окна и двери, зажигали перед образами лампадки, крестьянки покрывали голову платками и крестили стены дома, молясь Богу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф!» Молились и пророку, с просьбой избавить дом от грома и огня..

Илья — небесный судья

Старообрядцы считали, что пророк Илия имеет возможность молнией карать богоотступников. В их до сих пор в ходу рассказ, по которому в деревне Лучинкино под Тюменью в 1932 году Илья-Пророк покарал одного из двух братьев, живущих по соседству, за то, что тот не только отрекся от Бога, но и стал глумиться над верой. Взяв однажды в руки икону Илии, он сказал брату, что идет «на игрище» разыгрывать пророка Илью.

Вскоре изба его сгорела от удара молнии, животные, принадлежавшие нечестивцу, погибли, а скот праведного брата, находящийся в ограде нечестивца, даже не пострадал.

На Ильин день пекли караваи и «ломали» улья

В Ильин день в России поспевали первые хлеба, а на юге часто уже заканчивалась жатва. Поэтому говорили, что «На Ильин день мужик копны считает». К этому дню старались закончить и сенокос — верили, что скошенное до Ильина дня сено — самое лучшее самое «сладкое».

В Ильин день пекли «новину» — каравай из нового урожая, который освящали в храме. А в тех местах, где сеяли озимые, в храм приносили зерно и освящали его перед посадкой.

На этот день считалось правильным начать осматривать пчелиные улья, чистить их и подрезать соты — «заламывать улья». Пчел же считали «Божьими работницами» и считали, что пчела может защитить от гнева Илии.

Без суеверий не обошлось

К Ильину дню крестьяне готовились заранее — окуривали дома ладаном и выносили в сараи блестящие предметы, отчего-то думая, что за «роскошь» Илия может их наказать — спалить дом. Было повсеместно распространено суеверие, по которому в Ильин день погасить пожар можно было только молоком.

Темные люди верили, что в Ильин день грех не только работать в поле, но даже выгонять скотину на пастбище, и считали, что пророк рассердится за это и отомстит. Более того — Илие умудрялись даже приносить жертвы, закалывая для этого то бычков, то барашков и называя их «ильинчиками». Под Петрозаводском колдуны-язычники в этот день закалывали красного нехолощенного бычка, под Пермью — теленка, под Вяткой — барашка или овцу, после чего мазали кровью животного лица и верили, что кости такого бычка помогут на охоте.

Сам Пророк Илья вряд ли был бы рад подобному поведению, так однажды в Изреельской долине близ древнего города Мегиддо собственноручно казнил жрецов, прислуживающих культу Ваала. Поэтому стоит все-таки разделять суеверия, которые придумывает сам человек, и почитание ветхозаветного пророка Илию, к которому следует обращаться только с молитвой.