Как сложилась судьба вундеркинда из СССР Саши Путри

Александра Путря родилась в 1977 году в Полтаве. Работы юной художницы-вундеркинда помнят и выставляют до сих пор.

Неизвестно, во сколько лет Саша начала рисовать, но за свою недолгую жизнь она успела создать 46 альбомов с рисунками.

Родители рассказывали, что девочка творила целыми днями. Специально для нее отец оборудовал творческую мастерскую и пытался обучать ее по специальным программам, но ей это было не нужно.

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Среди всего прочего, она делала технические чертежи, которые, по ее мнению, должны были помочь людям достичь космоса. Она также придумала технологию, которая позволила бы укладывать асфальт без трещин.

Как рассказывала мама Саши, фантазия девочки не знала границ. Она рассказывала, как помнит, что сидела в корзине на спине у слона. Хотя на тот момент она ни разу в жизни не видела этих животных.

Когда девочке было пять лет, ей поставили диагноз "лейкемия". Вместе с этим и поменялись ее рисунки. Они стали не такими беззаботными, а сама Саша мечтала о жизни на других планетах. Незадолго до того, как болезнь поразила ее полностью, она просила своих родителей отпустить ее, как будто что-то чувствовала.

Ее не стало в 1989 году, когда ей было 11 лет. Но память о ней живет и по сей день: о судьбе девочки снято много фильмов, написаны книги, а выставки ее работ проводились не только в России, но и за рубежом.