Как жила и работала королева преступников Сонька Золотая Ручка

Настоящее имя "Золотой Ручки" было — Софья Блювштейн. Она была легендарной преступницей 19 века.

До сих пор многие факты из ее биографии неизвестны, так как она часто перевирала факты из своей жизни. Согласно документам, она родилась в 1846 году, недалеко от Варшавы. Девушка получила образование, знала несколько иностранных языков, а еще у нее был дар театрального перевоплощения.

Свою жизнь она прожила на награбленные деньги. Ее долго не могли поймать, поэтому девушка безнаказанно притворялась аристократической дамой. В то время средства массовой информации были не так распространены, поэтому люди просто не знали, что рядом с ними сидит преступница.

Она часто притворялась богатой женщиной, и воровала у состоятельных людей. Даже, когда ее ловили, она притворялась, что случайно перепутала чемодан в темноте. Так, ей всегда удавалось сбежать.

Золотая Ручка промышляла в гостиницах. У нее были специальные бесшумные туфли, которые она надевала, когда проникала в комнату к жертве, пока та спит. Там она брала все самое ценное и уходила. Если же хозяин награбленного просыпался, она говорила, что перепутала комнату. И ей верили.

Особой ее страстью были ювелирные магазины, где она подменяла украшения на поддельные или прятала драгоценные камни под ногтями. Говорят, что у нее даже были специальные туфли "с секретом". Когда она роняла украшение, наступала на него, а ювелирное изделие попадало в подошву. Пока его пытались найти, она благополучно уходила.

Стоит отметить, что ее преступления никогда не были спонтанными, она всегда их планировала. И это тоже помогало ей оставаться вне закона.

Точно неизвестно, как закончилась ее жизнь. Несколько раз ее ловили, но она сбегала. Последнее ее заключение было в Сахалине. Одни говорят, что она не вернулась оттуда, другие — что ее вызволили оттуда дочки, скрыли, и она провела остаток жизни в глуши, а третьи утверждают, что она нашла себе там возлюбленного и жила с ним счастливо.