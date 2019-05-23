Сколько платят домашней прислуге россияне 

Сегодня позволить себе домашний персонал могут лишь очень богатые российские семьи. Однако те, кто действительно готов нанимать прислугу, обещают людям поистине гигантские зарплаты. Возглавляет список дворецкий, в чьи функции входит управление всем домашним хозяйством. Претендент, имеющий опыт работы в российских и европейских вип-семьях, знающий английский язык, умеющий водить автомобиль, способный полностью организовать жизнь хозяев, включая отдых, может рассчитывать на зарплату до 500 000 рублей. Видео рассказывает о других специалистах, чьи услуги оплачиваются очень хорошо.