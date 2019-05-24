Всегда в точку: лучшие афоризмы Черномырдина

Видный российский политический деятель ельцинской и первой путинской эпохи Виктор Черномырдин , ушедший из жизни в 2010 году, запомнился не столько политическими деяниями, сколько яркими и всегда неожиданными (как для слушателей, так и для самого оратора) афоризмами. Эти афоризмы звучат удивительно свежо даже спустя десятки лет после того, как вылетели изо рта Виктора Степановича. Вспомним лучшие из этих косноязычных шедевров.

1. Хотели как лучше, а получилось как всегда.

Исчерпывающе описывает большинство отечественных начинаний.

2. Мы никуда не вступаем, да нам и нельзя вступать. Как начнем вступать, так обязательно на что-нибудь наступим.

Интересно, что именно имел в виду ЧВС — грабли или.. ?

3. Никогда такого не было, и вот опять!

Сами удивляемся.

4. Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.

5. Мы выполнили все пункты: от А до Б.

Потому что когда дошло дело до пункта В, наступила зима.

6. Есть ещё время сохранить лицо. Потом придётся сохранять другие части тела.

7. Лучше водки хуже нет!

8. Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа.

Это не самая плохая атмосфера.

9. Мы ещё так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут!

Гений косноязычия, возможно, высказал тут какую-то очень печальную истину.

10. На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом я стараюсь не пользоваться.

11. Правительство — это не тот орган, где, как говорят, можно только языком.

12. Учителя и врачи тоже хотят есть. Практически каждый день!

Или хотя бы через.

13. Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь.

14. Надо же думать, что понимать!

15. Принципы, которые были принципиальны, были не принципиальны.

16. Секс — это тоже форма движения.

Это спорт!

17. Говорю без всяких — спад экономики еще не полностью пошел на подъем.

18. У кого руки чешутся? У кого чешутся — чешите в другом месте.

19. Какую бы общественную организацию мы ни создавали — всегда получается КПСС.

Население тоже заметило.

20. Раньше полстраны работало, а пол не работало. А теперь всё наоборот.

21. Россия со временем должна стать еврочленом.

Вашими бы устами, Виктор Степаныч.

22. Нельзя запрягать телегу посреди лошади.

Лошадь жалко.

23. Лучше быть головой мухи, чем ж*п*й слона.

24. И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу…

25. Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше.

Такое случается с лучшими из нас.

26. Клинтона целый год долбали за его Монику. У нас таких через одного. Мы ещё им поаплодируем. Но другое дело Конституция. Написано: нельзя к Монике ходить — не ходи! А пошел — отвечай. Если не умеешь. Я имею в виду Конституцию.

27. Страна не знает, что ест правительство.

Но имеет некоторые подозрения…

28. Я господина Буша-младшего лично не знаю, но вот с отцом его, господином Бушем-старшим я знаком и жену его, Буш-старшую, тоже.

28. Много денег у народа в чулках или носках. Я не знаю, где — зависит от количества.

Некоторым даже квартиры приходится снимать специально для хранения денег.

29. Вино нам нужно для здоровья. А здоровье нам нужно, чтобы пить водку!

30. Когда трудно, мы всегда протянем. То что надо.

Неужели ноги?!