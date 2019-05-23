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Названы наследники самых богатых людей в России 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рейтинг вошли 48 наследников самых богатых российских бизнесменов. Журнал Forbes оценил общее состояние, которое им предстоит унаследовать, в 238 миллиардов долларов.
Самым богатым признан Юсуф Алекперов — единственный сын Вагита Алекперова, президента компании "Лукойл", он получит в наследство почти 22 миллиарда долларов. Второе место делят дети Леонида Михельсона, акционера "Сибура" и "Новатэка", им достанется по 12,2 миллиарда долларов. Третье место заняли дети Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия. Владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding оставит им по 7,6 миллиарда долларов.
Меньше всего "повезло" детям банкира Романа Авдеева, они занимают последнее место в списке. Отец 23 детей оставит своим отпрыскам по 74 миллиона долларов.
Люди , Юсуф Алекперов , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Роман Авдеев , Владимир Лисин , Сибур , Лукойл , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Forbes
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