Удивительная история женщины-"светлячка"

В 1934 году в газете Times появилось необычное сообщение. В заметке говорилось о том, что в городе Пиран обнаружена удивительная «женщина-светлячок», тело которой светится, напоминая люминесцентную лампу.

Анна Монаро, так звали необычную даму, ничем, на первый взгляд, не отличалась от других женщин. Собственно, до определенного момента так и было. Единственным отличием от большинства был тот факт, что Анна с детства страдала бронхиальной астмой.

К своей болезни Монаро уже привыкла, с приступами научилась справляться, все шло своим чередом, но однажды все изменилось.

Во время одного из приступов из груди Анны вдруг стало исходить голубоватое свечение. Как рассказывала женщина свет исходил из ее тела импульсами и иногда сменял окрас с голубого на светло-зеленый.

Поначалу рассказ Монаро посчитали выдумкой, но некоторые врачи заинтересовались ее историей и вызвались понаблюдать за Анной. Во время следующего приступа им удалось убедиться в том, что женщина говорит абсолютную правду: от ее тела во время обострения болезни вновь начал исходить свет, а сердце, надо отметить, стало биться в два раза быстрее. Докторам удалось зафиксировать феномен. Через некоторое время свечение прекратилось само собой.

Правда дать разумного объяснения этому загадочному свечению врачам не удалось: кто-то предполагал, что такая необычная реакция вызвана некими организмами, имеющими электрический заряд и развивающимися в организме женщины, другие честно признавались, что не могут назвать причину, делающую Анна «светлячком». Так или иначе, загадка удивительного свечения Анны Монаро так и не была разгадана.