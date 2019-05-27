Чешская «Хатынь»: какие преступления совершили казаки-предатели в Европе

На стороне Гитлера в Великой отечественной войне воевало до 80 тысяч казаков, которые в подавляющем большинстве были советскими людьми и только малая часть из белых эмигрантов. Немцы чаще всего размещали казачьи подразделения в странах Восточной Европы и на Балканах, где они использовались для борьбы с партизанами, карательных и полицейских функций.

Свою работу донцы, кубанцы и терцы выполняли хорошо, именно поэтому после войны для чехов, словаков, поляков и югославов, слово «казак» стало синонимом кровожадного человека. Особую жестокость казаков сами немцы, считая их потомками готов, объясняли как проявление «первобытной арийской традиции».

К середине 1943 года на стороне немцев воевало два десятка казачьих полков разной численности. В подавлении Варшавского восстания по подсчетам историков участвовало до 9 тысяч русских коллаборационистов. Среди них были сводный пеший полк Казачьего Стана, которым командовал полковник Бондаренко и шесть казачьих батальонов.

На службе Германии

Первым подразделением вермахта, в котором служили казаки, стал «Русский охранный корпус», созданный еще в сентябре 1941 года. Костяком подразделения были казаки из числа белоэмигрантов, которых позже усилили пленными станичниками из СССР. Не смотря на просьбы солдат, немцы отказывались переводить корпус на Восточный фронт, вместо этого используя его для борьбы с партизанами в Хорватии и Словении.

На Балканах и в Северной Италии коллаборационисты отметились карательными акциями и жестоким подавлением партизанского движения. Видя в казаках непримиримых врагов, лидер югославских коммунистов Броз Тито издал приказ не брать их в плен, а расстреливать на месте.

1-я казачья дивизия фон Паннвица с октября 1943 года участвовала в боевых действиях против народно-освободительной армии Югославии. За это время казаки своей жестокостью удивили даже привычных к кровопролитию жителей Балкан. Через год дивизию реорганизовали в 15-й кавалерийский казачий корпус, который продолжил свою привычную деятельность.

Донцы и кубанцы проявили себя в и Чехии, которая до этого практически без сопротивления сдалась Гитлеру. 20 апреля 1945 года случилась «Семетшская трагедия», когда казаки из РОА убили двадцать мужчин и сожгли в деревне дюжину домов. Акция была местью за подорвавшихся на мине рядом с деревней Семетш власовцев. Через 9 дней в деревне Салаш каратели, отправленные на поиски советско-польского отряда партизан, расстреляли в поле 19 крестьян вышедших на полевые работы, а 20 жертвой стала женщина, которая несла селянам обед. По такой же схеме прошла расправа с жителями сел Поломка и Валча.

Трагедия в селе Закров или чешская «Хатынь»

574-й казачий кубанский батальон входил в 1-ю танковую армию вермахта и использовался немцами для карательных целей. Почти весь 1943 год подразделение противостояло белорусским партизаном и уже тогда отметилось сожженными деревнями. В 1944 году батальон получил говорящее название Feuermittel, что в переводе с немецкого означает «воспламенитель», а командовал подразделением капитан Панин.

В апреле 1945 года кубанский отряд в 600 человек, из них 60 белорусских картелей, разместился в окрестностях чешского села Закров. В один из вечеров местный житель Антонин Глир рассказал ефрейтору Петрову, что селяне сбираются организовать партизанский отряд. Командир казаков задумал проучить чехов для чего решил использовать приобретенный в Белоруссии опыт.

18 апреля его бойцы окружили деревню, предварительно организовав пулеметные гнезда. В 21.00 вечера кубанцы открыли по домам огонь, после чего крестьянские постройки стали забрасываться гранатами. После обстрела из всех стволов кубанцы начали грабить селян, арестовывать мужчин при этом, не давая женщинам тушить пожары. К утру стариков каратели отпустили, а 19 мужчин до 50 лет попали на допрос к поручику Петрову. Два дня чехов избивали, после чего их с переломанными конечностями, изуродованными лицами и пробитыми головами погрузили в грузовики и отвезли в лес Кияница.

Пленников еле живых и облитых бензином завели в сарай, пол которого был заранее покрыт смолой. Казаки подожгли строение, а его остатки закидали землей. 5 мая 1945 года деревню Закров освободили части Красной Армии, и тела мучеников подвергли экспертизе. Оказалось, что почти все жертвы умерли в огне, также установлено, что все бедренные кости убитых чехов были поломаны во время допросов.