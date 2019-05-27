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Спустя 37 лет: сестры-близнецы, разлученные в роддоме, нашли друг друга 

Anews 10 часов назад
Фото: Anews
О женщинах можно снять кино: судьба разделила сестер-близняшек в детстве. Они не знали о существовании друг друга, хотя учились в одном университете и жили в соседних городах. Впервые они встретились спустя 37 после рождения.

Приемные

Почему мать отказалась от дочек, не известно — есть множество версий. Девочки родились здоровые, обеих удочерили почти сразу. Марину забрала семьи из Заринска, а Лену — медсестра из Змеиногорска. Сейчас женщины рассказывают, что не знали о существовании друг друга, но как будто чувствовали. Елена вспоминает:
«Было ощущение пустоты, тревоги, что чего-то не хватает, хотя видимых причин для этого не было».

Узнали правду

В старших классах Марина, уставшая от сплетен знакомых, вызвала родителей на разговор и узнала правду. Она спросила, почему они не забрали сестру, но взрослые лишь развели руками. Они не могли потянуть двоих детей — времена были непростые.

Один университет

Девочки поступили в один университет, но на разные факультеты. Обе учились заочно, поэтому так и не встретились во время сессии. Но преподаватели то и дело путали имена девушек, а однокурсники рассказывали каждой, что по вузу ходит их близнец. Лена тогда не подозревала о существовании сестры, а Марина не придавала значения словам знакомых — мало ли сколько в мире похожих друг на друга людей.

Первый разговор

Лена узнала, о сестре лишь в 35 лет — проболтался отец. Обид у женщины не было, лишь желание найти сестру. В «Жди меня» женщине не помогли — слишком мало информации. Все, что знала девушка, это место своего рождения. Через пару лет ей удалось выяснить, что город, куда увезли Марину — Заринск.
Девушка обратилась за помощью к жителям города через газету:
«Я не верила особенно в успех. Но люди откликнулись! Ко мне в друзья, наверное, полгорода добавилось, нашлись те, кто знал мою сестру. На следующий день мы с ней списались, а в обед уже говорили по телефону».
Сестры еще не виделись друг с другом, лишь разговаривали по телефону. Как только у детей закончится школа, они планируют встретиться и познакомиться.
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