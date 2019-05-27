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Мужчине навсегда запретили въезд в США из-за СМС 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Британцу Исааку Роблету пожизненно запретили въезд в США из-за СМС, которое он отправил своей возлюбленной. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на американскую погранслужбу.
В сообщении уточняется, что 24-летний руководитель отдела маркетинга из британского Гастингса прилетел в Иллинойс к своей 23-летней подруге Камиле Иглесии 24 апреля. Они познакомились в Tinder. Пара планировала увидеться на годовщину знакомства. По СМС они обсуждали, что Роблет проведет в США три месяца благодаря платной электронной системе авторизации поездок ESTA. Она позволяет иностранцам оставаться в стране до 90 дней без визы.
Однако, когда мужчина прибыл в страну, сотрудники миграционной службы нашли у него СМС с фразой: "Я переезжаю, чтобы быть с тобой". Посчитав, что он может остаться в стране надолго, решили допросить его. Сначала Роблета на сутки заперли в душной камере, чтобы он признался, что хочет нелегально остаться в США. Доводы о том, что его неправильно поняли, были проигнорированы. Позже его депортировали из страны, навсегда запретив въезд туда.
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