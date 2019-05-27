Правители, которые потеряли все

Не всем дано править долго и счастливо, и оставляя империю в надежных руках наследников. В жизни каждого правителя бывали тяжелые дни, но среди них были и те, кто в одночасье потеряли власть, корону, а иногда и жизнь.

Мехмед VI

Последний султан Османской империи стал и свидетелем ее разрушения, хотя на тот момент в стране уже почти два века все шло совсем негладко. Сын Абдул-Меджида вступил на трон в разгар Первой мировой войны, в которой Турция выступила на стороне Германии. Стамбул был оккупирован войсками Антанты. Началось освободительное движение под предводительством Мустафы Кемаля, будущего Ататюрка. Султан сделал ставку на англичан и проиграл. В 1922 году он был низложен и покинул страну. После этого бывший султан посетил Мекку и жил в Италии до самой смерти в 1926 году.

Карл I Австрийский

Схожая судьба ожидала и последнего правителя Австро-Венгерской империи, еще одной «жертвы» Первой мировой, которая стала концом четырех империй. Он был наследником своего двоюродного деда Франца Иосифа I, скончавшегося 21 ноября 1916 года. Император лично возглавил армию, чтобы поднять дух народа и войск, но это не помогло.

В ноябре в 1918 года в Австро-Венгрии, как и в соседней Германии произошла революция. Император не отрекся от престола, но заявил, что устраняется от управления страны. Впрочем, уже в марте 1921 году он попытался вернуть себе венгерский престол, но не получил поддержки местных монархистов и столкнулся с регентом страны Миклошем Хорти. Карл уехал в Швейцарию. В октябре того же года Карл сделал вторую попытку вернуть трон в Венгрии, но и она провалилась.

Бывший император был арестован и отправлен в ссылку на остров Мадейра. В марте 1922 года последний правитель из династии Габсбургов умер от переохлаждения. В 2004 был посмертно канонизирован как блаженный.

Кайзер Вильгельм II

Один из виновников Первой мировой войны сам пострадал от ее последствий. Вступив на престол в 1888 году, он потерял его в ходе ноябрьской революции 1918 года. Поддержать его отказалась даже армия. Сломленный этим обстоятельством бывший кайзер подписал отречение и уехал в Нидерланды, где королева Вильгельмина предоставила ему убежище. Версальский мирный договор признал его военным преступником, страны Антанты требовали его выдачи для суда, но королева Голландии отказала в выдаче.

Вильгельм II выступил против еврейских погромов, однако приветствовал падение Франции. После оккупации Нидерландов фашистскими войсками он был помещен под домашний арест, в прогулках его сопровождали агенты Гестапо, а личное имущество кайзера было национализировано Германией. 4 июня 1941 года Вильгельм II умер в возрасте 82 лет.

Николай II

Нельзя не вспомнить и последнего российского императора. В феврале 1917 года был вынужден отречься от трона за себя и своего сына, но в пользу брата Михаила. Впрочем, последний также отрекся на следующий день. Романовых не выпустили за границу, а после падения Временного правительства они попали во власть большевиков. В июле 1918 года в Екатеринбурге Николай II был расстрелян вместе со своей семьей и приближенными.

Карл I

Английский король был убежден, что не обязан отвечать перед парламентом за свои решения. Он спорил с ним и по поводу налогов для ведения войн в Европе, и по религиозным вопросам. Непонимание вылилось в революцию и гражданскую войну. В 1649 году он был низложен и казнен.

Людовик XVI

Спустя полтора века такая же судьба постигла и французского короля из династии Бурбонов. Он любил слесарное дело и обладал мягким характером, не умея вызвать к себе уважение ни аристократии, ни народа. А его снисходительность к капризам жены, Марии-Антуанетты, просто раздражала. В ходе революции 1789 года королевская семья была заключена под арест. Король не решился прибегнуть к силе и использовать верную гвардию. В 1791 году вместе с меьей король попялся сбежать, но был остановлен на границе. В 1793 году его судили и приговорили к смерти, а позже казнили и бывшую королеву.

Ричард III