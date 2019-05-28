«Пронзающий огонь»: как Герой Советского Союза стал вождём племени индейцев

Во время Великой Отечественной войны самолет, в котором среди других членов экипажа находился летчик Иван Даценко, был подбит. Произошло это подо Львовом в 1944 году. Все считали Даценко погибшим, пока в 1967 году танцор Махмуд Эсамбаев не побывал в Канаде, в одной из индейских резерваций.

Погибший герой

Уроженец Полтавской губернии Иван Иванович Даценко находился на фронте с самого начала Великой Отечественной войны. Перед этим он успел закончить школу авиации, а потому служил летчиком. Даценко успешно бомбил различные военные и промышленные объекты Германии, и к 1943 году, когда он и получил звание Героя, количество его боевых вылетов уже перевалило за 2 сотни. Весной 1944 года уже Герой Советского Союза Иван Даценко вместе со своими товарищами Безобразовым и Завирохиным отправился на очередное задание. Но боевая машина была поражена вражеским огнем, никто из военнослужащих назад не вернулся. Казалось бы, на этом история жизни летчика Даценко должна была закончиться.

Вождь по имени Иван

Спустя 23 года после описанных выше событий артист балета Махмуд Эсамбаев в составе советской делегации отправился в Канаду. Канадский премьер-министр был восхищен выступлением танцора и в порыве чувств спросил у Эсамбаева, что бы тот еще желал увидеть в стране. Недолго думая, Махмуд Алисултанович поведал премьеру, что хотел бы лицезреть танцы коренных жителей американского континента. Так Эсамбаев оказался в индейской резервации. После того, как советский артист вдоволь налюбовался на телодвижения индейцев, к нему вышел вождь племени. Индейский предводитель поприветствовал гостя, но неожиданно для всех сделал это на 2-х языках: русском и украинском. Собеседники разговорились. Оказалось, что соплеменники называют своего вождя «Пронзающий огонь», но его настоящее имя Иван Даценко, и сам он родом с Полтавщины. Даценко был женат на индейской женщине, которая родила ему детей. Иван прекрасно пел украинские песни и очень тосковал по родине.

Правда или сказка?

Все это Эсамбаев поведал миру не сразу. Только через несколько лет он начал делиться событиями той встречи с некоторыми журналистами. А в 1991 году на Всесоюзном совещании работников культуры он уже открыто рассказал о вожде Даценко.

Чудом сохранившуюся стенограмму с эмоциональным повествованием Махмуда Алисултановича прочел Игорь Кваша в программе «Жди меня», когда сотрудники передачи также заинтересовались данной историей. Несмотря на то, что предводитель племени и советский военнослужащий являлись полными тезками и даже были родом из одних и тех же мест, многие исследователи ставят под сомнение утверждение о том, что это тот самый Иван Даценко. Как, например, летчик, самолет которого потерпел кружение подо Львовом, вдруг оказался на другом конце света, в Канаде?

По предположениям Александра Щербакова , в свое время служившим бок о бок с Даценко, Иван Иванович мог попасть во вражеский плен, а после, сбежав оттуда и опасаясь возвращаться на родину с такой биографией, остался в Европе, а уже после направился в Канаду. За неимением соответствующих документов он и решил, что иного пути, как податься к индейцам, у него нет. Такая версия звучит в целом правдоподобно, по крайней мере, поверить в нее вполне возможно.