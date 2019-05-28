Мужчина сходил на обед и стал мультимиллионером

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сыграл на обеде в лотерею и стал мультимиллионером. Об этом сообщает таблоид The State.

Джеймс Белич (James Belich) купил во время обеденного перерыва лотерейный билет и тут же проверил результаты игры. Счастливый билет принес ему главный приз в 10 миллионов долларов (644,2 миллиона рублей). «Ты всегда надеешься что-нибудь выиграть, но не 10 миллионов долларов, — утверждает американец. — Такое даже в голове не укладывается».

По правилам игры, Белич мог выбрать между ежегодными выплатами 500 тысяч долларов (32,2 миллиона рублей) в течение 20 лет и одноразовой выплатой 6 миллионов долларов (386,5 миллиона рублей). Мужчина выбрал последний вариант и забрал 4,3 миллиона долларов (277 миллиона рублей), уплатив все налоги.

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на покрытие долгов, расширение жилплощади и воспитание детей.

Ранее в мае сообщалось, что в американском городе Шарлотт, штат Северная Каролина, мужчина остановился на заправке и сорвал джекпот. Стивен Флойд (Stephen Floyd) заплатил за бензин на одной из заправок BP и решил купить лотерейный билет. Мужчина выиграл миллион долларов (62,8 миллиона рублей).