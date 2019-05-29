Кем на самом деле была одесская чекистка-садистка

По утверждениям историков, первые годы советский власти были отмечены небывалым террором по отношению к обычному населению. Сотрудники тогда еще недавно сформированных ГубЧК, почувствовав вкус власти, грабили, насиловали и изощренно убивали, как тогда называлось, «классовых врагов».

И среди этих комиссаров-палачей были и женщины. Только в некоторых этих жутких историях про «фурий красного террора» странным образом оказались «белые пятна».

Одесская садистка

Как свидетельствуют многие сохранившиеся документы, в начале 1919 года на службе у Одесской Губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности появилось несколько десятков молодых сотрудников, в том числе и женщины. Одну из них город вскоре запомнил, как товарища Дору.

Выискивая «классовых врагов», эта 20-летняя девушка, без каких-либо раздумий собственноручно расстреливала из личного маузера белых офицеров и подозреваемых в сочувствии к их борьбе. И таковых людей, по некоторым сведениями, на ее счету оказалось более 800 человек. Она обожала пытать задержанных одесситов, заставляя их признаваться в абсурдных преступлениях и делала это весьма изощренно.

Какое-то время товарищ Дора «одесской чрезвычайки» держал в страхе весь город. Но уже в 1930-е годы представители Одесского комиссариата заявляли, что существование такой жестокой девушки-сотрудницы в то время — не более чем миф. Вот только почему-то он имеет несколько документальных подтверждений.

Бывшая проститутка

По воспоминаниям одесситов, не понаслышке знавших о зверствах «товарища Доры», до поступления на службу в ГубЧК она была местной проституткой. Дора действительно знала многих дворян, торговцев с Привоза и священнослужителей, с которыми в итоге и «разобралась», как только получила в руки оружие и право на борьбу с «классовыми врагами». Все это весьма похоже на вымысел. Но в начале осени 1919 года Дору арестовали занявшие город солдаты объединенных белых войск Юга России. 20 сентября об этом было напечатано на страницах «Одесского листка». И это — первое документальное подтверждение того, что товарищ Дора существовала на самом деле. А уже в январе будущего года ее расстреляли, о чем опять же сообщила эта популярная газета либерального направления, выходившая в Одессе на русском языке вплоть до февраля 1920 года.

Жестокая женщина-комиссар

Следующим о зверствах кровавой фурии Одесского ГубЧК написал историк и политический деятель Сергей Петрович Мельгунов. В его книге «Красный террор в России. 1918 — 1923», жестокая сотрудница одесской чрезвычайки почему-то фигурирует под именем Веры Гребеннюковой. Согласно исследованиям Мельгунова, эта женщина-комиссар в те годы в Одессе собственноручно убила самыми разными способами более 700 человек. Историк в своих трудах представляет и ее фотографию, на которой изображена явно не молодая, широкоплечая женщина с волевым лицом, но в простом платье без традиционно-комиссарской кожанки и какого-либо оружия. Но его версию, опять же подкрепляют воспоминания некоторых одесситов, которые заявляли, что именно эту сотрудницу ГубЧК все звали Дора, а настоящая ее фамилия была либо Гребенникова, или Гребенщикова. И ее действительно расстреляли белогвардейцы в 1920 году.

Идейная революционерка

Но оказывается, что та Дора, которую расстреляли белогвардейцы как раз осенью 1920, оставила предсмертное письмо, которое позже было напечатано во многих одесских большевистских газетах. В них было указано, что от руки врагов пала прекрасная молодая революционерка со своими товарищами. Они до последних дней боролись с ненавистным царским режимом и его приспешниками. И судя по тексту, девушка действительно искренне верила в свое «правое дело».

Вот это письмо:

«Славные товарищи! Я умираю честно, как честно прожила свою маленькую жизнь. Через восемь дней мне будет 22 года, а вечером меня расстреляют. Мне жаль, что погибну так. Жаль, что мало мною сделано для революции. Только теперь я чувствую себя сознательной революционеркой и партийной работницей. Как вела я себя при аресте, приговоре, вам расскажут мои товарищи. Мне говорят, что я была молодцом. Целую мою старенькую мамочку — товарища. Чувствую себя сознательной и не жалею о таком конце. Ведь я умираю как честная коммунистка. Мы все, приговоренные, держим себя прилично, бодро. Сегодня читаем в последний раз газету. Уже на Берислав, Перекоп наступают. Скоро, скоро, вздохнет вся Украина и начнется живая, сознательная работа. Жаль, что я не могу принять участия в ней. Ну, прощайте. Будьте счастливы. Дора Любарская».

Актриса и жена сотрудника ГубЧК

Но еще больший интерес представляют другие документы по поводу Доры из Одесского ГубЧК. По мнению многих современных кинокритиков, знания одесситов о зверствах «товарища Доры» происходили не из реальной жизни, а из пропагандистского фильма, который в 1919 — 1920-х годах демонстрировали в местных кинотеатрах. Полудокументальную киноленту с некоторыми игровыми вставками снял специальный отдел штаба армии генерала Антона Деникина . В ней были показаны подвиги Белой Армии, действительно снятые на полях сражений, и сцены зверств красных комиссаров, разыгранные артистами.

Режиссером этого фильма значится некто Вениамин Сергеев. В сюжете присутствуют сцены с жуткими пытками, которые устраивает красная комиссар Дора Евлинская. Именно это имя и запомнили одесситы, увидев первый в своей жизни жестокий триллер, да еще с участием женщины. Вот только Дора Евлинская, но не комиссар, а актриса, значится женой режиссера Вениамина Сергеева. А он сам, как опять же свидетельствуют документы, под именем Вениамина Бендетто-Гордон, до того, как Одессу в августе 1919 года заняли объединенные силы белых войск Юга России, служил секретарем технического отдела все того же Одесского ГубЧК.

После того, как Белая Армия была вытеснена войсками РККА из Одессы, супруги Бендетто-Гордон не эмигрировали, а остались дома. А спустя несколько недель они были арестованы и расстреляны, опять же сотрудниками Одесской Губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлениями по должности. История о зверствах «товарища Доры», все-таки имеет под собой основания, но кем эта женщина была в реальности, остается только догадываться.