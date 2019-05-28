Как Андрей Макаревич 50 лет управлял «Машиной времени»

"Машина времени" 27 мая отметила свой полувековой юбилей. Музыкальный коллектив, бессменно возглавляемый Андреем Макаревичем , за годы своего существования побывал как на стороне "официоза", так и в оппозиции к власти.

Машина: начало

Играть рок-н-ролл школьник Андрюша Макаревич решил в 1968 году. Поначалу группа называлась «The Kids» и перепевала западные хиты. К 1973-у году название сменилось на "Машина времени", а репертуар стал состоять из русскоязычных песен, в основном авторства самого Макаревича. К концу 1970-хх годов "Машина времени" стала самой популярной рок-группой во всем СССР.

Рагу из "Синей птицы"

В 1973 году «Мелодия» выпустила диск вокального трио «Зодиак» с музыкой от "Машины времени" и указала авторство последних на обложке. В 1975 году Георгий Данелия купил песню "Ты или я" для фильма «Афоня». В 1979 году группа стала официальным участником труппы Московского областного театра драмы и комедии. Однако Макаревич писал песни слишком вольные для того времени. Поэтому к группе был приставлен куратор-коммунист от горкома КПСС Москвы, а в 1982 году после выступления на фестивале «Весенние ритмы. Тбилиси-80» вышла разгромная статья "Рагу из синей птицы".

В статье творчество Макаревича практически объявлялось антисоветским. " «Мы говорим о позиции ансамбля, каждый вечер делающего тысячам зрителей опасные инъекции весьма сомнительных идей…», писал автор.

Однако любовь к "Машине" была поистине всенародной, и газету завалили письма возмущенных статьей читателей.

Всеобщий любимец

В 90-ые годы слава "Машины" поблекла, но группа все еще собирала стадионы. На концерте в честь тридцатилетия в 1999-ом году в зале "Олимпийского" присутствовал недавно назначенный премьер-министр страны Владимир Путин . Позже Макаревич вел крайне успешное кулинарное шоу по телевидению.

Диссидент и оппозиционер

Макаревич резко разошелся с "официальной линией партии" после так называемой "крымской весны". За последние пять лет он много раз выступал с резкими заявлениями против включения полуострова в состав России, критикой российского населения и его интеллектуального уровня, и получил массу негативных комментариев в ответ в соцсетях от обиженных сограждан.

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