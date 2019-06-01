Признаки того, что у вас в роду были дворяне

Не каждый человек может похвастаться тем, что знает все свое семейное древо вплоть до Пра-пра-прабабушек и дедушек. Но генетика — очень точная наука, поэтому, возможно, некоторые признаки помогут определить дворянское происхождение.

Бледная тонкая кожа и "голубая" кровь

Бледность всегда была признаком аристократической знати. Считалось, что крестьяне всегда находятся под открытым солнцем из-за того, что постоянно работают. Люди из высших слоев общества старались не загорать и сидели в тени, а все светские мероприятия организовывали после захода солнца. Сложнее всего доказать свою аристократичность было людям со смуглой кожей. Они прибегали к радикальным методам: муке и тальковой присыпке. Что касается "голубой" крови, то ее называют так потому, что из-за бледности тонкости на коже дворян проступали голубые вены. Если вы нашли у себя эти признаки, можете задуматься о том, не были ли ваши родственники аристократами.

Длинные тонкие пальцы

В каждом обеспеченном доме стояло пианино, потому что мальчиков и девочек с ранних лет приучали к игре на этом музыкальном инструменте. Потом они показывали свои навыки друзьям семьи. Как известно, пальцы тех, кто играл на пианино, вытягивались и становились тоньше. У крестьян же наоборот, пальцы были короткими и толстыми, с огрубевшей кожей — такая форма появлялась благодаря ежедневному тяжелому труду. Протяните руки вперед и посмотрите, насколько ладонь пропорциональна пальцам. Так вы сможете определить принадлежность к дворянскому роду.

Маленький размер ноги

У селян и дворянинов одинакового роста могли быть разные размеры ноги. Историки указывают на этот факт из-за обуви. Дело в том, что крестьяне много ходили и не обращали внимание на то, что надето у них на ногах. Именно поэтому их обувь часто разнашивалась, ботинки соскакивали или вовсе болтались. Аристократы практически не ходили пешком, но и специально не стесняли свои ступни, как это делали, например, в Японии. Размер ноги до 37 у женщин и до 41 у мужчин может говорить о том, что они — потомки аристократов.

Прямая осанка

Ежедневная работа на полях сделала из крестьян сгорбленных людей, которые жаловались на боль в спине. Дворян с детства учили держать спину ровно и правильно ходить. Особенно это касалось девушек. Существовали специальные уроки этикета, где они учились правильно преподносить себя. Особенно это касалось походки, осанки и положения головы. Не зря во многих исторических фильмах показано, как девушки ходят с книгами на голове, чтобы выработать правильную походку. Такое существовало на самом деле.