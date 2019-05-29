Как живут сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел

В городе Нью-Джермани, штат Миннесота, проживают Эбигейл и Бриттани Хенсел. Они сиамские близнецы с уникальным строением тела. На двоих у девушек два позвоночника, два сердца (кровеносная система общая), два желудка, три почки, три легких и общие половые органы.

Это лишь четвертый зафиксированный в научных архивах случай, когда близнецы с такой анатомией выжили. При этом каждая сестра чувствует прикосновения только к своей половине тела и может контролировать только одну руку и одну ногу. Невероятно, но им удается вести вполне нормальный образ жизни.

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За 27 лет Эбби и Бриттани научились настолько хорошо координировать движения, что им не приходится в чем-то себе отказывать. Без видимых затруднений они катаются на велосипеде, плавают, играют в волейбол и на пианино, разделяя композицию на партии для левой руки и правой. Более того, американки даже сдали на права и теперь спокойно разъезжают на собственном автомобиле.

Ко всему прочему, у девушек еще и разный рост. У Эбби — 157 сантиметров, а ее сестра на десять сантиметров ниже. Длина ног у них тоже разная, и Бриттани приходится надевать обувь на более высоком каблуке или ходить на цыпочках, чтобы не хромать.

Вообще, удивительного в них очень много.

«У меня может быть абсолютно другая температура, — говорит Эбби. — Часто мы чувствуем, что при соприкосновении наши ладони разной температуры».

Разнятся и увлечения, характеры и вкусовые пристрастия. К примеру, Бриттани любит молоко, а ее сестра терпеть его не может. Когда они едят суп, Бриттани не разрешает сестре посыпать крекерами ее половину.

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Окружающим часто кажется, что девушки умеют читать мысли друг друга. Для них заканчивать предложение, начатое сестрой, — обычное дело. В одном из интервью они вспомнили о случае, когда кто-то из них спросил: «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Выяснилось, что так и есть, после чего девушки выключили телевизор и отправились читать книгу. Врачи объясняют это тем, что отдельные участки их нервной системы перекрещиваются.

Когда у сестер возникают разногласия относительно того, чем бы им заняться, они бросают монетку, спрашивают совета у родителей или устанавливают очередность выполнения желаемых действий. Но это сейчас им относительно легко удается найти компромисс, а в детстве, бывало, Эбби и Бриттани даже дрались.

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Девушки окончили университет, защитив два диплома. Сейчас преподают математику в средней школе. Но зарплату получают одну. У них все общее, даже жизнь.