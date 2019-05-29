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Как живут сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел 

BigPicture.ru 8 часов назад
Фото: BigPicture.ru
В городе Нью-Джермани, штат Миннесота, проживают Эбигейл и Бриттани Хенсел. Они сиамские близнецы с уникальным строением тела. На двоих у девушек два позвоночника, два сердца (кровеносная система общая), два желудка, три почки, три легких и общие половые органы.
Это лишь четвертый зафиксированный в научных архивах случай, когда близнецы с такой анатомией выжили. При этом каждая сестра чувствует прикосновения только к своей половине тела и может контролировать только одну руку и одну ногу. Невероятно, но им удается вести вполне нормальный образ жизни.
BigPicture.ru
За 27 лет Эбби и Бриттани научились настолько хорошо координировать движения, что им не приходится в чем-то себе отказывать. Без видимых затруднений они катаются на велосипеде, плавают, играют в волейбол и на пианино, разделяя композицию на партии для левой руки и правой. Более того, американки даже сдали на права и теперь спокойно разъезжают на собственном автомобиле.
Ко всему прочему, у девушек еще и разный рост. У Эбби — 157 сантиметров, а ее сестра на десять сантиметров ниже. Длина ног у них тоже разная, и Бриттани приходится надевать обувь на более высоком каблуке или ходить на цыпочках, чтобы не хромать.
Вообще, удивительного в них очень много.
«У меня может быть абсолютно другая температура, — говорит Эбби. — Часто мы чувствуем, что при соприкосновении наши ладони разной температуры».
Разнятся и увлечения, характеры и вкусовые пристрастия. К примеру, Бриттани любит молоко, а ее сестра терпеть его не может. Когда они едят суп, Бриттани не разрешает сестре посыпать крекерами ее половину.
BigPicture.ru
Окружающим часто кажется, что девушки умеют читать мысли друг друга. Для них заканчивать предложение, начатое сестрой, — обычное дело. В одном из интервью они вспомнили о случае, когда кто-то из них спросил: «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Выяснилось, что так и есть, после чего девушки выключили телевизор и отправились читать книгу. Врачи объясняют это тем, что отдельные участки их нервной системы перекрещиваются.
Когда у сестер возникают разногласия относительно того, чем бы им заняться, они бросают монетку, спрашивают совета у родителей или устанавливают очередность выполнения желаемых действий. Но это сейчас им относительно легко удается найти компромисс, а в детстве, бывало, Эбби и Бриттани даже дрались.
BigPicture.ru
Девушки окончили университет, защитив два диплома. Сейчас преподают математику в средней школе. Но зарплату получают одну. У них все общее, даже жизнь.
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