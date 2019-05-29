Почему офицера оправдали за убийство мирных людей

Один из самых неоднозначных героев Великой Отечественной войны, Александр Маринеско и его биография до сих пор остаются предметом ожесточенных споров историков и библиографов. Информация о его жизни, судьбе и подвигах настолько противоречивая, что кажется, в разных изданиях, газетах и книгах написано о двух совершенно разных людях.

Сходятся лишь некоторые факты. Так, доподлинно известно и никем не оспаривается, что Александр родился в Одессе, в 1913 году в семье румынского рабочего (бывшего матроса) И. Маринеску. Отец избил офицера и был посажен в карцер в 1893 году. Его ждала смертная казнь, с чем он был не согласен, поэтому переплыл Дунай и оказался в Российской Империи. Такой же горячий нрав передался и сыну. С детства Александр отличался буйством характера, взрывным темпераментом и резкостью суждений.

Правда, не был он и лишен талантов. Так, в 17 лет от блестяще окончил школу юнг и был принят в Одесский мореходный техникум, по окончании которого, в 1933 году, становится помощником капитана торгового судна «Красный флот». Первая же выписка из личного дела (архивы Минобороны СССР, РФ) гласила: «…Недостаточно дисциплинирован. Свою специальность знает хорошо. Руководить личным составом может под постоянным руководством. Выводы: обратить внимание на повышение дисциплинированности…»

Дисциплинированным А. Маринеско так и не стал. Но так как под его командованием М-96 стала лучшей в Балтийском флоте и в предчувствии скорого приближения войны, ему многое прощалось командованием. В том числе — затяжное пьянство и разгульную жизнь, которую он вел.

В самый разгар военных действий, когда ситуация на фронтах была особенно сложной, в октябре 1941, Маринеско был исключен из кандидатов в члены партии ВКП (б) «…за организацию азартных игр и злоупотребление спиртным…» пишет М. Морозов в своей книге «Гибель „Вильгельма Густлова“: правда и домыслы».

Но и это не остановило отчаянного подводника. За годы войны он стал самым результативным советским подводником, потопившим в общей сложности 42 557 брутто-регистровых тонн судов противника. Среди крупных военных успехов Маринеско — попытка захвата в ноябре 1942 года немецкой шифровальной машины «Энигма» (хотя она не увенчалась успехом, но была высоко оценена руководством флота и страны и Александр был награжден Орденом Ленина), атака в апреле 1943 г. немецкого корабля «Зигфрид» (награжден Орденом Красной Звезды), потопление зимой 1945 г. двух военных кораблей противника — «Вильгельм Густлофф» и «Штойбен».

До этого, за систематические нарушения дисциплины и более крупные проступки (Маринеско вступил в связь со шведкой во время ремонта С-13 в Финляндии в ноябре-декабре 1944 г.), ему грозил трибунал. В качестве отсрочки наказания в непростое военное время, когда страна нуждалась в героях, Маринеско оказался в «штрафной лодке», аналоге штрафного батальона. Поэтому атаковать «Вильгельм Густлофф» он отправился, очевидно, с твердым намерением совершить подвиг…

Однако и здесь все не так однозначно. По оценкам историков, на борту этого судна находились не только военные. Преимущественно здесь были раненые и гражданское население — беженцы из Восточной Пруссии, женщины, старики, дети — всего более 10 тыс. человек.

В своих подробных исследованиях масштабов той катастрофы историк Г. Шен утверждал, что, по сути, лайнер сам нарушил правила перевозки людей в военное время — на нем не было красного креста, он не мог перевозить военные грузы (которые на нем были и т. п.). То есть, по сути, оправдывал действия Маринеско, который был осуждаем в большинстве несоветских источников.

Но и советские прославленные военачальники, например, легендарный создатель советского военно-морского флота, адмирал Н. Кузнецов говорил о Маринеско так: «…В сложной и беспокойной натуре командира «С-13» высокий героизм, отчаянная храбрость уживались с множеством недостатков и слабостей. Сегодня он мог совершить героический подвиг, а завтра — опоздать на свой корабль, готовящийся к выходу на боевое задание, или каким-либо другим образом грубо нарушить воинскую дисциплину. К многочисленным серьезным проступкам Маринеско на службе и в быту я, как адмирал, отношусь совершенно определенно — отрицательно. Но зная его смелость, решительность и умение добиваться крупных боевых успехов, я готов многое простить ему и воздать должное за его заслуги перед Родиной…»

И до сих пор Александр Маринеско остается самым неоднозначным героем Великой Отечественной войны…