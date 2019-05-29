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В какой секте состоял Григорий Распутин 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Сторонники "распутинщины" предполагают, что друг Романовых состоял в одной из самых многочисленных сект России того времени. Они называли себя "хлысты", и их вера считалась позорной среди христиан.
Эту секту основал костромской крестьянин Данила Филиппович. В 1645 году он объявил, что в его тело вселился Господь Саваоф и несет новые заповеди через его тело. Всего он дал 12 указаний, и запрещал пить, жениться и ходить на крестины и свадьбы.
Богослужения хлыстов проходили очень странно. Слова Филипповича вводили всех его последователей в транс, и глава секты предсказывал судьбу человечества, а затем каждого своего преемника. Кроме того, они били себя и друг друга. Так, они считали, что тело должно страдать, чтобы душа очищалась. Под конец такого обряда начинался "свальный грех", принятый еще у язычников.
Хлыстовство сначала распространялось среди крестьян и других низших слоев общества, а уже потом стало популярно у знати. Так в секту попал знаменитый русский философ Николай Бердяев, который позже распространял учения среди высших слоев.
Несмотря на странные обычаи, обряды и запреты, ничто не смогло полностью искоренить хлыстов из России. Их преследовали, арестовывали и отправляли в ссылки, но секта существует и по сей день. На территории современной России они есть в Тамбовской, Самарской и Оренбургской областях, а также на Кавказе.
Комментарии2
Люди , Григорий Распутин , Николай Бердяев
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