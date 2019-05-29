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Сколько зарабатывали «братки» в 90-е 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Бригада"
90-е годы в России не просто так называют "лихими". На них пришелся расцвет криминальных авторитетов, рэкета и грабежа. Преступникам того времени было все равно, каким образом зарабатывать деньги. Суммы по тем временам были очень солидные.
Бандиты жили с шиком, но недолго. На кон они ставили все: здоровье, покой семьи, свободу и репутацию. Огромная доля бизнеса принадлежала именно им. Выручка во многом зависела от разных факторов: региона, ОПГ и места преступника в бандитской иерархии.

Одиночки

Самыми низами были "пешки", который зарабатывали гроши. Но многие именно так начинали свою воровскую карьеру. Хуже всего жилось именно нижним ярусам криминальной пирамиды. Они промышляли только грабежом и рэкетом, и даже самые успешные дела приносили им гроши. Все остальное уходило выше.

Члены ОПГ

Бандиты-одиночки не "поднимали" много, лучше было быть членом ОПГ — и наживы больше, и было, кому вступиться. Даже рядовые члены группировок получали в месяц, если перевести на современный эквивалент, 100-200 тысяч рублей. Но и это не самые крупные суммы — основной доход все равно уходил главарям.
Для руководителей, которые занимались планами нападений и внештатными ситуациями, условия были лучше. Они не работали "в поле" и получали около миллиона месяц.
Заработок авторитетов исчислялся уже миллионами долларов. Высшие члены криминальной иерархии занимались руководством ОПГ и решали вопросы. Но и эта работа была самой опасной, главарей знали в лицо, и на них часто устраивали покушения.
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