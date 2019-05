Украинка или еврейка: кем на самом деле была любимая жена Сулеймана Великолепного

Сегодня между разными странами и городами ведется борьба за право называться родиной тех или иных исторических деятелей. В основе этих споров чаще всего лежит меркантильный интерес — громкие имена и связанные с ними объекты культурного наследия привлекают туристов. Вот и легендарная Роксолана, супруга султана Османской империи Сулеймана Великолепного, происхождение которой до сих пор остается загадкой, вызывает множество противоречивых суждений.

Хюррем Хасеки-султан

Точное время и место рождения этой женщины не известны, как и имя, которое ей дали отец с матерью. Она появилась на свет между 1502 и 1505 годами предположительно на территории современной Украины.

В юном возрасте ее похитили крымские татары, часто совершавшие грабительские набеги на соседние земли. Девушка рано узнала, что такое работорговля и невольничий рынок. Из Крыма полонянку переправили в Стамбул, и по воле случая она оказалась в гареме султана.

Жизнь этой исторической личности нашла отражение в официальных документах и свидетельствах современников лишь с 1520 года, когда она привлекла внимание Сулеймана I. Поскольку в гаремах османских султанов девушкам было принято давать новые имена или прозвища, за жизнерадостный и легкий характер будущую супругу правителя стали называть Хюррем, что означает «веселая, приносящая радость».

А особый титул «Хасеки-султан» она получила в 1534 году, после официального бракосочетания с Сулейманом I. Откуда же взялось красивое имя Роксолана? Так эту неординарную женщину прозвали в Западной Европе.

Первым это сделал посол Римской империи в Стамбуле Огьер Гизелин (Ожье Гислен) де Бусбек. В его книге «Турецкие записки» (Париж, 1589 год издания) супруга Сулеймана Великолепного названа в честь древней страны Роксолании. Именно так в Турции и ряде других государств той эпохи было принято называть территорию Западной Украины, где предположительно родилась и выросла Хасеки-султан. Поскольку дипломат О. Г. де Бусбек полагал, что сердце султана покорила девушка из народа роксоланов, так он ее и назвал в своем сочинении. За послом это имя подхватили другие средневековые авторы.

Роксоланы — это русские?

Одной из причин, почему исследователям не удается выяснить происхождение Хюррем Хасеки-султан, является ее неподтвержденное отношение к таинственному и бесследно исчезнувшему народу. Большинство этнографов считают, что роксоланы — это сармато-аланское племя. По данным античных авторов, они жили в Северном Причерноморье и у берегов Дуная со второго века до нашей эры до середины первого тысячелетия. Этноним, очевидно, имеет два корня. Причем, его вторая часть «аланы» всем понятна, а по поводу первой ведутся жаркие споры.

Многие ученые, в том числе Михаил Васильевич Ломоносов и известный историк Дмитрий Иванович Иловайский, отождествляли «рокс» и «росс», считая роксоланов древними предками русских. Вероятно, эти выводы знаменитых предшественников учитывал профессор МГУ Николай Александрович Смирнов в своем двухтомнике «Россия и Турция в XVI-XVII веках» (Москва, 1946 год издания, I том), указывая на русское происхождение легендарной Роксоланы. Многие другие отечественные исследователи высказывали аналогичное мнение.

А табличку изменили

Как известно, Хюррем умерла в апреле 1558 года в результате болезни, хотя по стране ходили слухи о коварных отравителях. Ее тело и по сей день покоится в восьмигранной куполообразной усыпальнице рядом с мавзолеем венценосного супруга. Вместе с мечетью эти роскошные, богато украшенные здания составляют мемориальный комплекс Сулеймание (Стамбул). Долгое время сами турки считали Хасеки-султан русской женщиной. Об этом туристам сообщала табличка, установленная около усыпальницы. Но данный факт был оспорен.

Как сообщило 25 января 2019 года посольство Украины: «Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание». Поскольку украинские власти оспорили русское происхождение Хюррем Хасеки-султан, представители Турции просто убрали какое-либо указание на национальность этой женщины. Кстати, украинцы отрицают принадлежность конкретной исторической личности к русскому народу уже не в первый раз.

Например, в 2018 году в Киеве заявили, что королева Франции Анна Ярославна (около 1032-1075 гг.) не была русской княжной по своему происхождению. Точно так же украинцем жители соседней страны считают и легендарного киевского князя Владимира Святославича (около 960-1015 гг.), о чем ранее неоднократно писали местные СМИ.

Украинка

Практически все украинские исследователи придерживаются версии, что супруга Сулеймана I была родом из города Рогатина, что находится в Ивано-Франковской области. И звали ее Анастасия. Известный историк Владимир Грабовецкий в интервью украинскому интернет-изданию «ВКурсе» прямо назвал Рогатин родиной Роксоланы. По мнению ученого, существует лишь один достоверный исторический документ, указывающий на происхождение неординарной женщины. И это свидетельство известного польского поэта Самуила Твардовского, который посетил Османскую империю в 1622-1623 годах, будучи секретарем знатного дипломата.

Самуил Твардовский описал свои впечатления от этой поездки в книге Przewazna legacja J. O. Ksiazecia Krzysztofa Zbaraskiego (Важнейшая дипломатическая миссия князя Кшиштофа Збаражского), которая была опубликована в 1633 году. В ней автор выразил свое удивление, как бедная девушка из Рогатина смогла буквально «водить за нос» самого султана Сулеймана I.

Основываясь на этом источнике, Владимир Грабовецкий настаивает на украинском происхождении Хасеки-султан. Он добавляет к этому, что Роксоланией в XVI веке турки называли всю территорию Западной Украины. Желая утвердить за собой право называться родиной этой исторической личности, в 1999 году власти города Рогатина установили на главной площади памятник Роксолане, который сразу же стал местной достопримечательностью.

Известная украинская журналистка, публицист Светлана Кабачинская в статье «Загадка Роксоланы. Ради веселой хохлушки Сулейман Великолепный даже распустил свой гарем» (газета «Зеркало недели», 22 августа 2013 года) написала, что жители Буковины хорошо знают народную песню о девушке Насте, которая попала в плен к татарам, но впоследствии стала султаншей. А на Западной Украине ходят предания, что на свадьбу с Сулейманом в Стамбул ездила мать Анастасии, которая вернулась домой в Рогатин с богатыми подарками.

Полячка

Другим населенным пунктом, претендующим на звание родины Хюррем Хасеки-султан, является поселок городского типа Чемеровцы Хмельницкой области Украины. Эта версия также имеет немало сторонников, в основном среди польских исследователей.

Дело в том, что с 1434 по 1793 годы указанная территория входила в состав Подольского воеводства Речи Посполитой. Польский поэт Маврикий Гославский (1802-1834 гг.) в своей поэме «Podole» написал: «A oważ to Roksolanka, Co to trzesła calim Wschodem, Była nasza Podolanka Z Czemerowiec rodem». Но с его мнением не согласились украинцы, переиначившие авторские строки на свой манер: «А тая ж то Роксоляна, Що то трясла всим Сходом, Була наша попадянка, З Рогатина родом». Как видите, стихи принципиально отличаются лишь заменой Чемеровец на Рогатин.

Правда, некоторые украинские авторы утверждают, что это Маврикий Гославский переделал на свой лад их старинную народную песню. Кто тут прав, точного ответа никто не знает. По мнению большинства польских исследователей, Хюррем Хасеки-султан получила при рождении имя Александра. А ее отцом был священник Гаврила (Гавриил) Лисовский. Хотя высказывается мнение и о королевском происхождении Роксоланы, ведь в письмах к польскому монарху Сигизмунду ІІ Августу (1520-1572 гг.) она называет своего адресата братом, а он ее — сестрой.

Вероятнее всего, такие обращения были использованы в дипломатических посланиях с целью укрепления добрососедских отношений между странами. Но как написала Светлана Кабачинская, лишь на этом основании некоторые польские историки делают вывод, что Роксолана была внебрачной дочерью короля Сигизмунда І Старого.

В то время как других официальных подтверждений этого предположения не существует. Кстати, как и русские, поляки тоже претендуют на родство с древним народом роксоланов, видя в них своих славных предков.

Литовка

Версия о литовском происхождении Хюррем Хасеки-султан имеет значительно меньше сторонников. Впрочем, нельзя сказать, что она безосновательна или менее правдоподобна, чем вышеперечисленные.

По крайней мере, посол Великого княжества Литовского при дворе крымского хана в 1548-1551 годах написал этнографическое сочинение «О нравах татар, литовцев и москвитян» (De moribus tartarorum, lituanorum et moscorum). Эта научная работа была опубликована в Базеле в 1615 году под псевдонимом Михалон Литвин. Настоящее имя автора неизвестно, есть лишь предположения, что это мог быть Михаил Тишкевич или Венцлав Николаевич. В своем сочинении Михалон Литвин упомянул: «…и любимейшая жена нынешнего турецкого императора мать перворожденного (сына) его, который будет править после него, похищена была из земли нашей». То есть литовский посол прямо назвал Роксолану своей соотечественницей.

Еврейка

По просторам Интернета гуляет и еще одна, наименее правдоподобная, версия происхождения Хюррем Хасеки-султан. Анонимные авторы постов в блогах, опасаясь подозрений в анти— или филосемитизме, высказывают предположение, что Роксолана была еврейкой. Они указывают на гонения, которым подвергся иудейский народ в Испании. Королевская чета — Изабелла I Кастильская и Фердинанд II Арагонский — в 1942 году изгнали евреев-сефардов с Пиренейского полуострова. И те в массовом порядке были вынуждены бежать, в том числе многие перебрались в Турцию и Польшу. Так что чисто теоретически похищенная крымскими татарами в 1518 году девушка могла быть еврейкой.

Косвенными доказательствами этой версии анонимные блогеры называют акты благотворительности, которые совершила Роксолана по отношению к иудеям. Например, она пожертвовала средства на строительство общественной бани в том квартале Стамбула, где жили преимущественно сефарды. Кроме того, личным секретарем Хюррем Хасеки-султан была Эстер Хандали, представительница богатой еврейской семьи, нашедшей покровительство при дворе султана Сулеймана I.

Впрочем, благотворительная деятельность Роксоланы не ограничивалась помощью иудеям. За время своего правления она построила немало социальных, образовательных и религиозных объектов в Стамбуле, Анкаре, Эдирне, Мекке и Иерусалиме для представителей разных народов, чьи земли входили в состав Османской империи.