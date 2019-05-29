«Суперкрот ЦРУ в КГБ»: работал ли Олег Калугин на разведку США на самом деле

Деятельность бывшего руководителя вешней контрразведки СССР Олега Калугина полна противоречий. Для одних — он двойной агент, работавший как на КГБ , так и на ЦРУ , для других — небезразличный гражданин, разоблачавший «происки» советских спецслужб.

Противоречивая карьера

Свою шпионскую деятельность в США Калугин начал в 1960 году, когда стал работать под журналистским прикрытием в должности корреспондента «Московского радио» и пресс-атташе советского посольства в Вашингтоне. Отсутствие дипломатического статуса ему не мешало регулярно снабжать КГБ информацией и вербовать новых агентов. В 1971 году полковник Калугин поменял специализацию: из политической разведки его перевели во внешнюю контрразведку. А с 1973 года он стал возглавлять Управление внешней контрразведки КГБ СССР.

В конце 1979 года Калугина неожиданно вызывают в Москву по подозрению в двойной игре. Однако глава КГБ Юрий Андропов тогда поддержал разведчика. Впрочем, по соображениям безопасности его решают оставить в СССР и назначить на должность первого заместителя начальника Ленинградского управления КГБ. Так, находясь на постоянном контроле советских спецслужб, Калугин дослужился до звания генерал-майора. В 1989 году он уходит из органов и становится народным депутатом Верховного Совета СССР.

Занявшись политикой, он с удовольствием раздавал интервью отечественной и зарубежной прессе, в которых критиковал деятельность советских спецслужб. Излишняя разговорчивость Калугина привела к плачевным последствиям. В июне 1990 года указом Президента СССР Михаила Горбачева за действия, порочащие честь и достоинство сотрудника органов госбезопасности , Калугин был лишен государственных наград и воинского звания генерал-майор запаса. Однако после ГКЧП с подачи президента РСФСР Бориса Ельцина опальный депутат был восстановлен в правах, а прокуратура прекратила в отношении него уголовное дело по факту разглашения гостайны.

В конце 1995 года Калугин отправляется по контракту в Соединенные Штаты для работы с коммуникационной компанией «Интеркон» без намерения остаться на постоянное жительство. Там он занимается литературной деятельностью, издает книги, в которых раскрывает некоторые аспекты деятельности советских спецслужб. Кроме того, по утверждению американских журналистов, Калугин проводил консультации «по вопросам разведки», на чем заработал около 900 тысяч долларов.

В 2001 году Калугин дал свидетельские показания американскому суду по делу бывшего полковника армии США Джорджа Трофимова, заявив, что тот был «ценным агентом КГБ, снабжавшим Москву важной информацией в течение двух с половиной десятилетий». Правительство Российской Федерации расценило поступок генерала как предательство и заочно приговорило его к 15 годам лишения свободы. Однако власти США не бросили Калугина, предоставив ему в 2003 году политическое убежище.

Завуалированная выдача

Российские власти утверждают, что в многочисленных интервью, а также в опубликованных Калугиным книгах содержится «преднамеренная расшифровка некоторых иностранцев», работавших на советскую разведку. К примеру, в августе 1990 года Калугин на встрече с избирателями по Краснодарскому краю сообщил, что КГБ в качестве своего агента использовало служащего базы атомных подводных лодок США Джона Уокера и членов его семьи. Сразу после этого судебные органы США пересмотрели дело Уокера и продлили всем осужденным сроки заключения.

Позднее Калугин заявил австралийскому изданию, что в местной разведслужбе АСИО в конце 1970-х годов действовал агент КГБ, он даже назвал суммы, выплачиваемых ему гонораров. А находясь в Канаде, бывший разведчик сообщил, что в советское время там действовал завербованный КГБ "крот", и предположил, что он не раскрыт до сих пор.

Даже если взглянуть на сами названия изданных Калугиным книг можно догадаться, что из них западные спецслужбы могли почерпнуть немало ценной информации: «Вид с Лубянки», «Сжигая мосты», «Суперкрот». Самая скандальная его книга — «Первое главное управление. 32 года в разведке против Запада» — появилась в середине 1990–х. В ней помимо прочего речь шла об одном американском солдате, служившим в Агентстве национальной безопасности и сливавшем секретную информацию русским. Калугин назвал его псевдоним — Ладья.

Американским спецслужбам не составило труда вычислить и арестовать 50-летнего Стефана Липке (Ладью). Следствие показало, что Липке регулярно передавал советской стороне копии докладов АНБ, подготовленных для Белого дома и, в частности, содержащих сведения о передислокации американских войск.

Бывший начальник нелегальной разведки КГБ генерал-майор в отставке Юрий Дроздов отмечал, что Калугин спокойно принимал повестку и вел себя нагло только потому, что чувствовал за собой поддержку американских хозяев. «То, что он предатель, — это давно известно. Это подтвердили все его сослуживцы», — резюмирует отставник.

Разоблачает Калугина и ветеран внешней контрразведки полковник Александр Соколов в своей книге «Анатомия предательства: „Суперкрот ЦРУ в КГБ“. В частности, Соколов обращает внимание на то, что описание ряда оперативных дел в калугинских мемуарах намеренно искажено, так как истинное положение дел могло бы раскрыть причастность самого Калугина к секретной работе на спецслужбы США.

Просто честный

А что же по поводу предъявляемых обвинений говорит сам Калугин? Разумеется, он отрицает факт выдачи агентов КГБ и обвиняет российские спецслужбы в фальсификации материалов и возрождении „сталинско-бериевских методов“. „Глупо было ехать в Россию после того, как тебя назвали предателем. Это незаконно! Спецслужбы не имеют права подменять собой суд. Они просто хотят отомстить мне за разоблачения их преступных дел. Я не сообщил ничего нового, все это уже было и так известно американцам“, — оправдывался Калугин.

Полковник ПГУ Виктор Черкашин, знакомый с Калугиным более 60 лет, характеризовал сослуживца как „эрудированного, незаурядного, активного и успешного оперативного работника“, который пал жертвой „подставы“. Участие в демократических митингах 1990-х, критика системы, разоблачения завербованных советской разведкой агентов — все это Черкашин связывает с обидой Калугина на КГБ из-за испорченной карьеры и считает „местью службе в целом“. Бывший оперативник заключает, что распространенная версия о вербовке Калугина американцами не соответствует действительности.

Есть еще одно обстоятельство, говорящее в пользу мнения Черкашина. В 1985 году советские, а в 1992-м российские органы запрашивали информацию о Калугине у работавших на КГБ американцев Олдрича Эймса и Роберта Ханссена. И оба раза на вопросы о возможном сотрудничестве Калугина со спецслужбами США они отвечали отрицательно.

Разглашение Калугиным сведений о работе советской разведки Черкашин объясняет особенностями американского законодательства. Ведь для того чтобы получить американское гражданство соискатель обязан рассказать всю правду о своей жизни и профессиональной деятельности. Вот Калугин и не смог ничего утаить.

Все это подозрительно

Тем не менее много косвенных факторов указывают на то, что вербовка Калугина агентами ЦРУ все же состоялась. Александр Соколов, в частности, отмечает, что занимаясь политической разведкой, Калугин был слабо знаком с деталями контрразведывательной деятельности. Для многих было очевидно, что успешно руководить такой специфической службой он не сможет.

Дальнейшая работа Калугина, собственно, и подтвердила эти опасения. За тот период, пока он возглавлял контрразведку, не был разоблачен ни один агент американских спецслужб, зато имели место провалы ценной агентуры и неоправданные срывы вербовок сотрудников ЦРУ, констатировал Соколов.

Самое интересное, что практически сразу после отстранения Калугина от руководства внешней контрразведкой начала вскрываться обширная сеть иностранной резидентуры в СССР. Были разоблачены десятки западных агентов, в том числе и среди сотрудников советских органов, некоторые из которых вели свою шпионскую деятельность около 30 лет.

В бытность начальника управления внешней контрразведки Калугин оказался замешан в одном странном эпизоде. В 1978 году из США в СССР отказался вернуться заместитель генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко. И хотя резидент в Нью-Йорке Юрий Дроздов предупреждал Калугина о намечающемся предательстве Шевченко, тот не стал принимать каких-либо мер.

Некоторые исследователи уверены, что проживая в США в качестве российского гражданина, Калугин прекрасно знал, что убежище здесь ему уже обеспечено. Именно поэтому он так неустанно и без опаски критиковал российские спецслужбы и щедро делился имеющейся информацией. А с чего бы американские власти предоставили гражданство советскому разведчику боле 30 лет работавшему против их страны? Многие на это отвечают: „Потому что он уже был завербован ЦРУ“.