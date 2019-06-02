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Кто был первым героем Советского Союза 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
У каждого народа есть свои герои, и большинство из них — обыкновенные люди. Но их поступки от этого не становятся менее значимыми.
Самым первым человеком, который удостоился звания героя СССР был Анатолий Ляпидевский. Он был одним из тех, кто участвовал в спасении челюскинцев.
С самого детства Ляпидевский мечтал стать моряком и увлекался техникой, но в зачислении в училище ему отказали из-за происхождения — его отец был священником. Но несмотря на это, на службу в РККА его все-таки призвали. После этого он окончил Ленинградскую школу ВВС, а затем отучился в школе морских летчиков.
В 1933 году Анатолия отправили в управление Гражданского Воздушного флота на Дальний Восток. Подвиги в гражданской авиации бывают редко, но и там нашлось место великому поступку. Когда произошла катастрофа с пароходом Челюскин, он первым вызвался на помощь.
Главная сложность заключалась в том, что нужно было посадить самолет на дрейфующую льдину в условиях сильной непогоды и холода. Сам летчик позже вспоминал, что тогда на самолетах не было защитного стекла, поэтому приходилось подниматься в небо с оленьей шкурой на голове для защиты от холода. Но это не помешало ему совершить великий подвиг.
Людей спасли, но через несколько месяцев в полете случилась авария. Один из двигателей самолета был поврежден, поэтому Ляпидевскому пришлось совершать аварийную посадку, и он пропал без вести. Его нашли через два месяца. Он рассказал, что его спас чукча: отогрел, накормил и помог с ремонтом самолета. Домой Ляпидевский вернулся уже героем.
19 июня 1934 года Анатолию Ляпидевскому, Сигизмунду Леваневскому, Василию Молокову, Николаю Каманину, Маврикию Слепневу, Михаилу Водопьянову и Ивану Доронину вручили государственные награды.
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Люди , Иван Доронин , РИА Новости
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