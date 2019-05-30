Женщина получила ответ на свое письмо в бутылке 45 лет спустя

Женщина из американского штата Мичиган неожиданно получила ответ на письмо в бутылке, отправленное 45 лет назад. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Когда Тине Грин-Аллере (Tina Green-Allera) было 11 лет, она ездила в гости к бабушке и дедушке в небольшой городок Олд Мишен. В конце каникул девочка решила написать письмо, убрала его в стеклянную бутылку и выбросила в озеро Мичиган 29 августа 1974 года. Вскоре она забыла о послании.

Грин-Аллера вспомнила о письме из детства только недавно, когда незнакомец неожиданно написал ей на Facebook о находке. Мужчина по имени Эрик Амон (Eric Amon) нашел письмо Грин-Аллеры в нескольких метрах от маяка, когда занимался строительными работами. Бутылка была закопана в земле. По словам женщины, эта новость приятно удивила ее и заставила вспомнить о днях, проведенных с близкими родственниками.

Амон отправил посылку американке по почте. Они планируют встретиться, чтобы записать совместный подкаст об этой истории.

«Мы оба были так взволнованы. Такое ощущение, будто я знаю его всю свою жизнь. Мы стали приятелями»,

— призналась Грин-Аллера.