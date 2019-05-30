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Индиец получил 145 дипломов за 30 лет 

BigPikcha.ru 3 часа назад
Фото: BigPikcha.ru
Получение ученой степени — непростая задача. А если их 145? Профессор Партибан (Parthiban) преподает в Ченнаи, Индия, и за последние 30 лет он получил 145 дипломов. И останавливаться на достигнутом он не собирается.
У Партибана степени в различных областях и он преподает более 100 предметов в разных колледжах в Ченнаи. Один взгляд на визитную карточку профессора вызовет неминуемое головокружение: после имени у него стоят более сотни степеней, которые он прибрел в последние несколько десятков лет. Длинный список включает в себя степень магистра в области права, коммерции, искусства, бизнес-администрирования и многие другие.
На вопрос «как» 50-летний профессор отвечает, что постоянно хочет изучать что-то новое. Когда он получал свою первую ученую степень в колледже, он был очень неорганизованным. Во время подготовки к экзаменам он часто отвлекался на изучение других предметов и в итоге проваливал тесты. Ему были интересны все предметы и области науки, которые были доступны в университете, поэтому Партибан вернулся и получил вторую степень. А потом третью. А потом еще 142.
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Зачастую Партибан проходит несколько курсов одновременно. «Последние тридцать лет я постоянно занимаюсь подготовкой к экзаменам и получением новых дипломов. Каждое воскресенье у меня экзамен или написание исследовательской работы, — говорит „вечный студент“.
У такой огромной учебной нагрузки есть обратная сторона. Партибан плохо запоминает лица людей и маршруты. Даже если он каждый день ходит одним и тем же маршрутом, он просит помощи прохожих. „Я не обременяю свой разум тем, что мне не важно“, — говорит Партибан.
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Нелегко преподавать сотни предметов в разных колледжах. Иногда профессор идет в класс и забывает, чему он должен учить. „Но студенты никогда не жалуются“, — говорит он.
Партибан живет со своей женой, сотрудником банка, у которой девять ученых степеней. А его сын и дочь изучали инженерное дело.
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