Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как жил и избежал наказания человек с 24 личностями 

Рамблер 1 час назад
Фото: wikipedia.org
Билли Миллиган — преступник, который одним из первых избежал наказания из-за расщепления личности. На сегодняшний день он является рекордсменом: по его словам в его теле жили 24 человека.
Миллиган родился в 1955 году. Его отец добровольно ушел из жизни, когда мальчику было четыре, но вскоре мать вышла замуж за другого мужчину. Позже станет известно, что именно эти два события станут "спусковым крючком" для появления психического расстройства.
После этого личностей становилось все больше. В 1977 году он совершил вооруженное нападение и вышел по УДО, а затем напал на трех студенток. По словам мужчины, все преступления совершал не он, а другие люди. Медики действительно нашли у него отклонения. Это и стало поводом для исследования эи лечения.
С помощью тестов врачи смогли подтвердить, что у личностей был разный тембр голоса, мимика и жесты. Некоторые из них даже были правшами, а другие — левшами. У них был разный возраст и пол. Одни сущности руководили другими, поэтому их разделили на доминирующие и второстепенные. Большую часть времени сознание Билли было отключено.
В ходе исследований психиатры описали все альтер-эго мужчины. среди них была трехлетняя девочка, 18-летний подросток, который умел играть на барабанах, англичанин, чей интеллект был выше, чем у других личностей и югослав со славянским акцентом.
После 10 лет лечения его отпустили, посчитав, что его сознание стало единым целым, но некоторые документы подтверждали обратное. На свободе он открыл свою киностудию, но вскоре прогорел. После 50 у Билли нашли рак, и в 2014 году его не стало.
Комментарии4
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Город мертвых»: что случилось в Северной Осетии
Они хотели угнать самолет и сбежать из СССР1
Канадец строит деревню из пластиковых бутылок1
Найдена запретная планета2
Сварливый кот готов затмить славу Grumpy Cat4
Видео
12:33
Секреты, которые охраняет ЦРУ
Истории
01:08
Первую съемку солнечного затмения выложили в Сеть
Вещи
Безумные теории конспирологов, в которые верят
Истории
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
02:55
Таинственные шифры, которые так и не разгадали
Истории
10:05
Истории, заставляющие поверить в реинкарнацию
Люди
02:37
Бизнес-леди превратилась в русалку
Люди
00:41
Сварливый кот готов затмить славу Grumpy Cat
Безумный мир
01:54
Дроны показали «парад будущего»
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение