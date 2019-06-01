Как жил и избежал наказания человек с 24 личностями

Билли Миллиган — преступник, который одним из первых избежал наказания из-за расщепления личности. На сегодняшний день он является рекордсменом: по его словам в его теле жили 24 человека.

Миллиган родился в 1955 году. Его отец добровольно ушел из жизни, когда мальчику было четыре, но вскоре мать вышла замуж за другого мужчину. Позже станет известно, что именно эти два события станут "спусковым крючком" для появления психического расстройства.

После этого личностей становилось все больше. В 1977 году он совершил вооруженное нападение и вышел по УДО, а затем напал на трех студенток. По словам мужчины, все преступления совершал не он, а другие люди. Медики действительно нашли у него отклонения. Это и стало поводом для исследования эи лечения.

С помощью тестов врачи смогли подтвердить, что у личностей был разный тембр голоса, мимика и жесты. Некоторые из них даже были правшами, а другие — левшами. У них был разный возраст и пол. Одни сущности руководили другими, поэтому их разделили на доминирующие и второстепенные. Большую часть времени сознание Билли было отключено.

В ходе исследований психиатры описали все альтер-эго мужчины. среди них была трехлетняя девочка, 18-летний подросток, который умел играть на барабанах, англичанин, чей интеллект был выше, чем у других личностей и югослав со славянским акцентом.

После 10 лет лечения его отпустили, посчитав, что его сознание стало единым целым, но некоторые документы подтверждали обратное. На свободе он открыл свою киностудию, но вскоре прогорел. После 50 у Билли нашли рак, и в 2014 году его не стало.