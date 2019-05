5 устойчивых заграничных мифов о русских

Образ русских из американских фильмов закрепился в сознании зрителей десятилетия назад. Теперь при личной встрече очень сложно убедить иностранцев, что мы не играем по вечерам на балалайке и не пьем водку по утрам. Вспомним 5 наиболее стойких мифов о русских.

На здоровье!

Практически любой дружелюбно настроенный иностранец, интересующийся Россией, выучивает это выражение в качестве классического русского тоста. И все они потом смотрят недоверчиво, когда им объясняют, что на самом деле это означает "не за что" или, на английском, "you are welcome". Кто впервые пустил эту "утку" про "на здоровье", неизвестно, однако этот "тост" явно будет преследовать всех русских до конца времен. Или до конца Голливуда. В зависимости от того, что случится раньше.

Глубокие познания в математике

Если верить сериалу "Бесстыжие", даже русские девушки легкого поведения разбираются в математике как профессиональные аудиторы. Это лестное заблуждение, но все же заблуждение.

Отсутствие эмоций

Видимо, миф о северной сдержанности русского народа связан с тем, что люди на улицах наших городов редко улыбаются. Однако в реальности безэмоциональность русских — миф. Только тот, кто никогда не просыпался ночью от истеричного выяснения отношений у соседей может думать, что русские не умеют переживать. Другое дело, что мы сильнее выражаем негативные, а не позитивные эмоции.

Приверженность идеям коммунизма

По голливудским стандартам, все русские — "комми". При личной встрече американцы порой пытаются открыть русскому гостю глаза на коммунизм и поспорить о Марксе. Особенно дико это выглядит, если их российский собеседник родился после развала СССР, понятия не имеет, что такое коммунизм, а "Маркс" для него идет в паре не с Энгельсом, а со Спенсером.

Водка — любимый напиток

Был случай, когда пожилая профессор математики, поехавшая в США на конференцию, была поселена устроителями в богатой американской семье. На завтрак перед ней выставили литровую бутылку водки. Как оказалось, накануне ее приезда хозяева спохватились, что приезжает русская, а в доме нет водки, и муж специально ездил на машине в соседний город, чтобы встретить гостью "как должно". Пришлось объяснять, в чем разница между женским и мужским типом социализации в России и заодно развенчать миф о "водке на завтрак, обед и ужин".