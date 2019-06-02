Как сложилась судьба детей известных преступников

Не у всех преступников есть семья, так как большинство из них имеют психические отклонения или предпочитают жить в одиночестве, чтобы их никто не выдал. Но некоторые из них заводили семьи, которые долго не догадывались о том, чем занимается отец семейства.

Мелисса Мур (Дочь Кита Хантера Джесперсона)

@mooremelissa56

Ее отца называли "смайлом-убийцей". Джесперсон женился, когда ему было 20 лет, но спустя 15 лет его брак расстался. У него было трое детей: двоих оставили с мамой, а дочь Мелиссу отдали на воспитание отцу. Она узнала о преступлениях Джефферсона, когда ей было 15 лет. В то время он мучил только животных. До определенного момента она любила его и считала защитником семьи, пока он не начал издеваться над котятами и щенятами на ее глазах. В 2009 году она выпустила книгу "Разрушая тишину" о своем отце и жизни с ним. Сейчас она помогает другим детям, попавшим в такие же ситуации: организовала горячую линию и регулярно проводит тренинги.

Джин Карсон (Дочь Майкла Карсона)

Фото из личного архива

Ее отец занимался распространением запрещенных веществ. Когда девочке исполнилось пять, ее мать сбежала из семьи, а отец нашел ей замену Сюзанн Барнс , которую маленькая девочка сразу невзлюбила. По словам Джин, она узнала о жестокости отца и мачехи из газетных статей. Они были одними из "убийц Силезских ведьм". Девушка рассказывала, что для нее это стало серьезной травмой, так как она осознавала, что кроме отца у нее никого не было, а еще она была не в силах исправить его поступки.