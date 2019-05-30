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Женщина потеряла огромное наследство из-за «неправильной» веры 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
14-летняя гражданка Великобритании Пэрис Шахравеш лишилась унаследованного ей от отца состояния из-за особенностей законодательства Объединенных Арабских Эмиратов.
Отец Пэрис, высокопоставленный служащий банка HSBC Педро дос Сантос, умер от сердечного приступа в марте этого года. По его завещанию, Пэрис должна была получить сумму в 500 тысяч фунтов стерлингов (около 41 миллиона рублей). Но свои претензии на наследство предъявила проживающая в Дубае Сама Аль-Хаммади, на которой покойный был женат вторым браком.
Вдова обратилась с претензиями на наследство в суд эмирата и выиграла дело на основании «неправильной» религии потерпевшей. Суд обосновал решение так: и Педро Дос Сантос, и его вторая жена исповедовали ислам, а Пэрис Шахравеш является христианкой. Согласно законам Дубая, иноверец не может считаться наследником мусульманина.
Лале Шахравеш подала встречный иск: «Пэрис исповедует ту же религию, что ее отец и я. Возможно, суд был введен в заблуждение перед принятием решения».
Но в апреле, прилетев в Дубай для судебного разбирательства, миссис Шахравеш сама была арестована полицией эмирата. Сама Аль-Хаммади пожаловалась властям, что предыдущая жена Педро дос Сантоса прислала ей сообщение с оскорблениями и угрозами.
По данным Daily Mail, речь идет о комментарии, оставленном Лале Шахравеш в Facebook три года назад, когда дос Сантос женился вторично:
«Чтоб ты провалился, идиот. Будь ты проклят. Ты бросил меня ради этой лошади», — приводит газета ее запись.
Нелестная характеристика соперницы могла обойтись Шахравеш в полгода тюрьмы, но адвокат женщины доказал, что адресатом сообщения была вовсе не Аль-Хаммади. Суд приговорил претендентку на наследство к 600 фунтам штрафа.
«У нас было несколько подобных случаев в ОАЭ и Саудовской Аравии. Местные уроженки, вышедшие замуж за граждан западных стран, добивались исключения из числа наследников детей покойных мужей от других браков», — комментирует Радха Стерлинг, представитель юридической фирмы Detained, защищающей интересы Пэрис Шахравеш и ее матери.
По словам адвоката, вдова Педро дос Сантоса принялась действовать немедленно после его смерти, чтобы конкурентки в борьбе за полумиллионное наследство не успели заявить о своих правах.
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