Немцев призвали надеть кипы

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн попросил всех граждан надеть кипы в знак солидарности с евреями в день антиизраильских протестов. Об этом сообщает CNN.

Кляйн обеспокоен возможностью нападений на евреев в субботу в Международный день Аль-Кудс (день солидарности с борьбой палестинцев за независимость). «Надев кипы, мы сможем продемонстрировать не только сочувствие еврейскому сообществу, но и факт признания свободы вероисповидания и различий в нашем обществе», — сообщил он CNN. Уполномоченный выступает за посещение митингов в поддержку евреев в таком виде.

День Аль-Кудс — это международный день солидарности с палестинцами в противостоянии Израилю за независимость. Он отмечается в последнюю пятницу рамадана. В этот день сторонники борьбы с политикой синоизма участвуют в демонстрациях и митингах сразу в нескольких странах. Особенно активно он проходит в Иране.

24 апреля глава еврейского совета Германии Йозеф Шустер предостерег иудеев от ношения ермолок в больших городах, отметив, что так они подвергают себя опасности.

Позднее Кляйн сделал аналогичное официальное заявление. Он высказал сожаление по поводу того, что в Германии происходят преступления на почве антисемитизма. По его словам, их в основном совершают не беженцы, а мусульмане, давно проживающие в ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала бороться с национальной ненавистью и другими «призраками прошлого» Германии.

В ФРГ проживает более пяти миллионов мусульман и более 116 тысяч евреев.