Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Немцев призвали надеть кипы 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн попросил всех граждан надеть кипы в знак солидарности с евреями в день антиизраильских протестов. Об этом сообщает CNN.
Кляйн обеспокоен возможностью нападений на евреев в субботу в Международный день Аль-Кудс (день солидарности с борьбой палестинцев за независимость). «Надев кипы, мы сможем продемонстрировать не только сочувствие еврейскому сообществу, но и факт признания свободы вероисповидания и различий в нашем обществе», — сообщил он CNN. Уполномоченный выступает за посещение митингов в поддержку евреев в таком виде.
День Аль-Кудс — это международный день солидарности с палестинцами в противостоянии Израилю за независимость. Он отмечается в последнюю пятницу рамадана. В этот день сторонники борьбы с политикой синоизма участвуют в демонстрациях и митингах сразу в нескольких странах. Особенно активно он проходит в Иране.
24 апреля глава еврейского совета Германии Йозеф Шустер предостерег иудеев от ношения ермолок в больших городах, отметив, что так они подвергают себя опасности.
Позднее Кляйн сделал аналогичное официальное заявление. Он высказал сожаление по поводу того, что в Германии происходят преступления на почве антисемитизма. По его словам, их в основном совершают не беженцы, а мусульмане, давно проживающие в ФРГ.
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала бороться с национальной ненавистью и другими «призраками прошлого» Германии.
В ФРГ проживает более пяти миллионов мусульман и более 116 тысяч евреев.
Последние новости
США запретили российские ракеты Китай нанес тяжелейший удар по США в торговой войне В Москве появится 5G
Комментарии
Люди , Ангела Меркель , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Космонавты нашли полотенце, висевшее в космосе 10 лет
Кого кроме Петра I предал Мазепа
Что делали с бедными в 19 веке6
На дне Северного моря найдена затерянная страна6
Названа лучшая песня в мировой истории1
Видео
Безумные теории конспирологов, в которые верят
Истории
05:32
Почему Россия продала Аляску
Истории
04:01
В точку: лучшие афоризмы Черномырдина
Люди
06:08
Где видят самый известный поезд-призрак
Безумный мир
11:44
Что скрыл секретный проект «Синяя книга»
Безумный мир Истории
01:08
Хаски устроил истерику из-за мусора
Безумный мир
03:19
Почему Горький не ладил с советской властью
Люди Истории
00:30
Странный айсберг увидел дрон
Безумный мир Места
01:48
Курьер чуть не лишился штанов из-за сторожа
Безумный мир Люди
10:44
Запрещенные открытия, которые могли изменить мир
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение