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Проверенная временем стратегия игрока в лотерею принесла ему состояние 

Lenta.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского города Боуи, штат Мэриленд, на протяжении десяти лет играл в лотерею с одними и теми же числами и наконец сорвал куш. Об этом сообщает информационный портал UPI.
62-летний мужчина, пожелавший сохранить анонимность, в очередной раз сыграл в лотерею Cash 5, использовав счастливую комбинацию чисел. 23 мая любитель азартных игр проверил результаты розыгрыша: он стал обладателем 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей).
«Я не мог в это поверить, — вспоминает победитель. — Я посмотрел на выигрышную комбинацию и сказал: "Постойте, так это же мои числа!"».
Удачливый мужчина признался, что перестал пропускать розыгрыши Cash 5 после одного случая. По его словам, однажды он не смог сыграть в лотерею, и его счастливые числа принесли победу кому-то другому.
Американец планирует потратить часть денежного приза на покупку стиральной машины, сушилки и новой двери для гаража.
В апреле сообщалось, что житель американского штата Южная Каролина более 20 лет играл в лотерею с одинаковой комбинацией чисел и наконец сорвал джекпот. Любитель азартных игр в очередной раз сыграл в лотерею 7 апреля и стал обладателем выигрыша в 100 тысяч долларов.
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